https://sputnik-georgia.ru/20220428/kto-za-osvobozhdenie-saakashvili--tot-za-voynu-v-gruzii--kobakhidze-266284414.html

Кобахидзе: кто за освобождение Саакашвили – тот за войну в Грузии

Кобахидзе: кто за освобождение Саакашвили – тот за войну в Грузии

Председатель "Грузинской мечты" заявил, что планы экс-президента Грузии устроить революцию и потом втянуть страну в войну сорвались 28.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-28T12:40+0400

2022-04-28T12:40+0400

2022-04-28T13:43+0400

ираклий кобахидзе

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

грузинская мечта

единое нацдвижение

политика

грузия

новости

ника мелия

нино ломджария

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Цель любого, кто требует освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из заключения, одна – втянуть страну в военный конфликт, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на брифинге.Лидер крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ника Мелия на днях обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать Саакашвили.По его словам, Саакашвили в первую очередь приехал для того, чтобы расшатать ситуацию к выборам в Грузии, "и главной целью этого, естественно, был государственный переворот". "И после государственного переворота, Саакашвили, который пришел бы к власти вместе со своими партнерами – Гахария (экс-премьер Грузии - ред.) и "Лело" (партия экс-банкиров - ред.) участвовал бы в войне от имени Грузии", - заявил Кобахидзе. Он подчеркнул, что этот спланированный сценарий сорвался. Кобахидзе также прокомментировал заключение Народного защитника Грузии Нино Ломджария. Омбудсмен выступила с рекомендацией сформировать группу врачей, которая решит, где и в какой форме лучше лечить экс-президента.Никакой войны в Грузии не будет – премьер>>По словам Кобахидзе, в заключении есть одна интересная фраза о том, что качество жизни Саакашвили ухудшилось с тех пор, как он приехал в страну и сел в тюрьму, что, по мнению Кобахидзе, совершенно естественно."За счет народа у него было другое качество жизни и, естественно, сейчас у него другое качество жизни, в чем нет ничего особенного. То, что Саакашвили переживает это, абсолютно логично", – отметил Кобахидзе.На последнем заседании суда в середине апреля экс-президент Грузии пожаловался на плохое самочувствие и некачественное лечение. По словам Саакашвили, он практически не может принимать пищу и из-за этого похудел на 12 кг. Пенитенциарная служба опровергла информацию о недостаточном медицинском обслуживании заключенного.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси."Нацдвижение" хочет вернуться к власти ценой войны – Гамсахурдия>>Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам - об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиняемых в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.

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ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, грузинская мечта, единое нацдвижение, политика, грузия, новости, ника мелия, нино ломджария