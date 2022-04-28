https://sputnik-georgia.ru/20220428/kto-za-osvobozhdenie-saakashvili--tot-za-voynu-v-gruzii--kobakhidze-266284414.html
Кобахидзе: кто за освобождение Саакашвили – тот за войну в Грузии
Кобахидзе: кто за освобождение Саакашвили – тот за войну в Грузии
Председатель "Грузинской мечты" заявил, что планы экс-президента Грузии устроить революцию и потом втянуть страну в войну сорвались 28.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-28T12:40+0400
2022-04-28T12:40+0400
2022-04-28T13:43+0400
ираклий кобахидзе
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
грузинская мечта
единое нацдвижение
политика
грузия
новости
ника мелия
нино ломджария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/07/251390086_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_ba8bd6884de135d0fa82c895d91d8ed7.jpg
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Цель любого, кто требует освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из заключения, одна – втянуть страну в военный конфликт, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на брифинге.Лидер крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ника Мелия на днях обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать Саакашвили.По его словам, Саакашвили в первую очередь приехал для того, чтобы расшатать ситуацию к выборам в Грузии, "и главной целью этого, естественно, был государственный переворот". "И после государственного переворота, Саакашвили, который пришел бы к власти вместе со своими партнерами – Гахария (экс-премьер Грузии - ред.) и "Лело" (партия экс-банкиров - ред.) участвовал бы в войне от имени Грузии", - заявил Кобахидзе. Он подчеркнул, что этот спланированный сценарий сорвался. Кобахидзе также прокомментировал заключение Народного защитника Грузии Нино Ломджария. Омбудсмен выступила с рекомендацией сформировать группу врачей, которая решит, где и в какой форме лучше лечить экс-президента.Никакой войны в Грузии не будет – премьер>>По словам Кобахидзе, в заключении есть одна интересная фраза о том, что качество жизни Саакашвили ухудшилось с тех пор, как он приехал в страну и сел в тюрьму, что, по мнению Кобахидзе, совершенно естественно."За счет народа у него было другое качество жизни и, естественно, сейчас у него другое качество жизни, в чем нет ничего особенного. То, что Саакашвили переживает это, абсолютно логично", – отметил Кобахидзе.На последнем заседании суда в середине апреля экс-президент Грузии пожаловался на плохое самочувствие и некачественное лечение. По словам Саакашвили, он практически не может принимать пищу и из-за этого похудел на 12 кг. Пенитенциарная служба опровергла информацию о недостаточном медицинском обслуживании заключенного.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси."Нацдвижение" хочет вернуться к власти ценой войны – Гамсахурдия>>Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам - об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиняемых в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/07/251390086_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_b27745cb0761c0847dce2990f239fd64.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, грузинская мечта, единое нацдвижение, политика, грузия, новости, ника мелия, нино ломджария
Кобахидзе: кто за освобождение Саакашвили – тот за войну в Грузии
12:40 28.04.2022 (обновлено: 13:43 28.04.2022)
Председатель "Грузинской мечты" заявил, что планы экс-президента Грузии устроить революцию и потом втянуть страну в войну сорвались
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Цель любого, кто требует освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из заключения, одна – втянуть страну в военный конфликт, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на брифинге.
Лидер крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ника Мелия на днях обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать Саакашвили.
"Любой, кто требует освобождения Саакашвили или будет требовать это в будущем, преследует единственную цель – вовлечь Грузию в военный конфликт. Исходя из этого, наша позиция в связи с подобным призывом, естественно, будет четкой – Саакашвили должен отбывать свое наказание", – заявил Кобахидзе.
По его словам, Саакашвили в первую очередь приехал для того, чтобы расшатать ситуацию к выборам в Грузии, "и главной целью этого, естественно, был государственный переворот".
"И после государственного переворота, Саакашвили, который пришел бы к власти вместе со своими партнерами – Гахария (экс-премьер Грузии - ред.) и "Лело" (партия экс-банкиров - ред.) участвовал бы в войне от имени Грузии", - заявил Кобахидзе.
Он подчеркнул, что этот спланированный сценарий сорвался.
Кобахидзе также прокомментировал заключение Народного защитника Грузии Нино Ломджария. Омбудсмен выступила с рекомендацией сформировать группу врачей, которая решит, где и в какой форме лучше лечить экс-президента.
По словам Кобахидзе, в заключении есть одна интересная фраза о том, что качество жизни Саакашвили ухудшилось с тех пор, как он приехал в страну и сел в тюрьму, что, по мнению Кобахидзе, совершенно естественно.
"За счет народа у него было другое качество жизни и, естественно, сейчас у него другое качество жизни, в чем нет ничего особенного. То, что Саакашвили переживает это, абсолютно логично", – отметил Кобахидзе.
На последнем заседании суда в середине апреля экс-президент Грузии пожаловался на плохое самочувствие и некачественное лечение. По словам Саакашвили, он практически не может принимать пищу и из-за этого похудел на 12 кг. Пенитенциарная служба опровергла информацию о недостаточном медицинском обслуживании заключенного.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам - об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиняемых в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.