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Никакой войны в Грузии не будет – премьер

Никакой войны в Грузии не будет – премьер

Власти Грузии не допустят военных действий на территории страны, заявил премьер 27.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-27T16:01+0400

2022-04-27T16:01+0400

2022-04-27T17:19+0400

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя события на Украине, исключил вероятность открытия второго фронта в Грузии.Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральным властям страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции России. По его словам, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили допустил огромную и неисправимую ошибку, когда не смог избежать войны в стране."Если бы сегодня Саакашвили был у власти, то здесь была бы война", - заявил Гарибашвили. По его словам, экс-президент вернулся в Грузию лишь с одной целью – "чтобы устроить дестабилизацию в стране, революцию, массовые убийства, в том числе оппозиционных лидеров, и устроить переворот".Это, по словам премьера, "прямо бы означало развязывание новой войны"."Вы можете себе представить, насколько грязную провокацию мы смогли предотвратить?!" - заявил премьер.Основанная Саакашвили партия "Единое национальное движение" и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия, и обвиняет этих оппозиционеров в попытке втянуть страну в войну.Власти Украины же считают, что правительство Грузии своими действиями и заявлениями очень старается угодить России. Об этом заявил Арестович. Он также заявил, что ни нынешнее руководство Молдовы, ни тем более руководство Грузии "это не люди войны". По его словам, для руководства Молдовы и Грузии война – это ужас, с которым они не хотят столкнуться. Сделать это смог бы экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, подчеркнул Арестович.Скандал с записямиГарибашвили также прокомментировал распространенные оппозиционными телеканалами аудиозаписи, предположительно, разговора основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили с российским миллиардером Владимиром Евтушенковым. Премьер назвал эти записи подделкой. Подобными фальсификациями они пытаются ввести общество и международных партнеров Грузии в заблуждение, подчеркнул Гарибашвили. На записи, которая датируется 10 марта, предположительно, Евтушенков предлагает Иванишвили "идею касательно зерна". В разговоре упоминаются имена некоего Давида и Али Узденова – вице-президента АФК "Система", которые якобы должны приехать в Грузию и ознакомить с деталями вопроса. "Если ты в это дело впишешься, то я пойду на это дело", – говорит человек голосом Евтушенкова, после чего получает согласие на встречу и обсуждение вопроса. А на второй записи от 12 марта человек голосом Иванишвили говорит якобы Евтушенкову, что он отправил бизнесменов на встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. "Я дал ему, в принципе, что надо делать", – говорит якобы Иванишвили. Читайте также:

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политика, грузия, новости, украина, михаил саакашвили, молдова