https://sputnik-georgia.ru/20220428/moshenniki-i-vinograd---prokuratura-gruzii-raskryla-prestupnuyu-skhemu-266290954.html

Мошенники и виноград - прокуратура Грузии раскрыла преступную схему

Мошенники и виноград - прокуратура Грузии раскрыла преступную схему

Подозреваемые убедили иностранные компании инвестировать в несуществующие виноградники, заявляет прокуратура 28.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-28T16:56+0400

2022-04-28T16:56+0400

2022-04-28T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Мошенничество и отмывание крупных денежных сумм было раскрыто в результате проведения комплексного расследования, говорится в заявлении Генеральной прокуратуры ГрузииПо данным ведомства, в отношении двух физических и одного юридического лица возбуждено уголовное дело.Согласно преступному плану, один из фигурантов под вымышленным именем связался с представителями французской и британской компаний и убедил их в том, что его предприятие владеет крупными виноградниками в Грузии и Франции. Подозреваемый предложил компаниям для получения финансовой выгоды инвестировать в предприятие.Для большей убедительности обвиняемые предоставили потерпевшим ложные сведения о доходах и прибыли предприятия.Члены преступной группы в период с мая по июль 2020 года обманным путем вынудили потерпевших зачислить на свои счета 600 тысяч евро.В Грузии задержаны крупные земельные мошенники >>В целях легализации крупных денежных сумм, полученных преступным путем, вырученные средства члены преступной группы перечисляли на подконтрольные им банковские счета за границей посредством множественных транзакций, указывая фиктивные цели.Таким образом обвиняемые легализовали незаконно полученные доходы в размере около двух миллионов лари.В отношении физических лиц следствие ведется по статьям 180 и 194 Уголовного кодекса Грузии - "мошенничество" и "легализация незаконных доходов". Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет."Не верьте телефонным звонкам" – Патриархия Грузии предупреждает о мошенниках >>В отношении юридического лица также возбуждено уголовное дело по статье 194 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает ликвидацию или же лишение права на деятельность и выплату штрафа.Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с заявлением о заключении обвиняемых под стражу на время следствия.Согласно постановлению суда, на банковские счета членов преступной группы и их компании наложен арест. Также арестованы дорогостоящая недвижимость обвиняемых и два автомобиля.Генеральная прокуратура Грузии продолжает интенсивное расследование и международное сотрудничество по выявлению и разоблачению членов преступной группы, а также других физических или юридических лиц, занимающихся подобной деятельностью.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии