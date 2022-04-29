https://sputnik-georgia.ru/20220429/posevy-fermerov-spasli-ot-grada-na-vostoke-gruzii-266320707.html
Посевы фермеров спасли от града на востоке Грузии
Посевы фермеров спасли от града на востоке Грузии
Департамент управления противоградовой системой ведет круглосуточный мониторинг 29.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-29T19:19+0400
2022-04-29T19:19+0400
2022-04-29T19:19+0400
грузия
новости
общество
кахети
центр "дельта"
противоградовая система
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23170/11/231701140_0:16:1200:691_1920x0_80_0_0_16feacda73bab7ff12c781b86c006464.jpg
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. В результате эффективной работы противоградовой системы Государственного военного научно-технического центра "Дельта" нейтрализован процесс градообразования в облаках в четырех муниципалитетах региона Кахети, сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии.По информации ведомства, 28 апреля в муниципалитетах Телави, Сагареджо, Кварели и Гурджаани наблюдались градоопасные облачные массы. Ожидаемая крупность града, по предварительным оценкам, составила 35 мм.Отмечается, что Департамент управления противоградовой системой ведет круглосуточный мониторинг.Для обновления и повышения эффективности противоградовой системы в центре было осуществлено несколько важных проектов: капитально отремонтированы 84 противоградовые установки, к текущему сезону закуплено более 5 тысяч ракет, а для быстрого получения и обработки информации провели программную модернизацию центра управления, а немецкие специалисты частично обновили радар.Кроме того, около 15 сотрудников департамента управления противоградовой системы прошли переподготовку по правилам работы с боеприпасами.В Грузии готовы к борьбе с градом >>Противоградовая система в Грузии работает с весны 2015 года. Тогда ее впервые установили в винном регионе страны Кахети. Она может обнаруживать градовые облака и контролировать их на начальной стадии.В каждом районе Кахети устроены огневые точки. Площадь охраняемой территории составляет 800 тысяч гектаров. Метеорологические процессы контролируются в круглосуточном режиме.История "Дельты" берет начало с 60-х годов 20-го века. В нынешнем виде Государственный военный научно-технический центр существует с 2010 года. Он объединил шесть научно-исследовательских институтов, Тбилисский авиационный завод и находится под контролем министерства обороны Грузии.В Грузии будут выпускать беспилотники >>На базе "Дельты" производится до 15 видов оружия и боевой техники грузинского образца, в том числе грузинские боевые машины "Лазика", бронетранспортеры "Дидгори", реактивная система залпового огня и беспилотный аппарат.
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23170/11/231701140_130:0:1071:706_1920x0_80_0_0_903fa7cdc8857ec7263fd7615e070eeb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, кахети, центр "дельта", противоградовая система
Посевы фермеров спасли от града на востоке Грузии
Департамент управления противоградовой системой ведет круглосуточный мониторинг
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. В результате эффективной работы противоградовой системы Государственного военного научно-технического центра "Дельта" нейтрализован процесс градообразования в облаках в четырех муниципалитетах региона Кахети, сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии.
По информации ведомства, 28 апреля в муниципалитетах Телави, Сагареджо, Кварели и Гурджаани наблюдались градоопасные облачные массы. Ожидаемая крупность града, по предварительным оценкам, составила 35 мм.
"Обработана территория площадью около 204 квадратных километров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Департамент управления противоградовой системой ведет круглосуточный мониторинг.
Для обновления и повышения эффективности противоградовой системы в центре было осуществлено несколько важных проектов: капитально отремонтированы 84 противоградовые установки, к текущему сезону закуплено более 5 тысяч ракет, а для быстрого получения и обработки информации провели программную модернизацию центра управления, а немецкие специалисты частично обновили радар.
Кроме того, около 15 сотрудников департамента управления противоградовой системы прошли переподготовку по правилам работы с боеприпасами.
Противоградовая система в Грузии работает с весны 2015 года. Тогда ее впервые установили в винном регионе страны Кахети. Она может обнаруживать градовые облака и контролировать их на начальной стадии.
В каждом районе Кахети устроены огневые точки. Площадь охраняемой территории составляет 800 тысяч гектаров. Метеорологические процессы контролируются в круглосуточном режиме.
История "Дельты" берет начало с 60-х годов 20-го века. В нынешнем виде Государственный военный научно-технический центр существует с 2010 года. Он объединил шесть научно-исследовательских институтов, Тбилисский авиационный завод и находится под контролем министерства обороны Грузии.
На базе "Дельты" производится до 15 видов оружия и боевой техники грузинского образца, в том числе грузинские боевые машины "Лазика", бронетранспортеры "Дидгори", реактивная система залпового огня и беспилотный аппарат.