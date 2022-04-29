https://sputnik-georgia.ru/20220429/posevy-fermerov-spasli-ot-grada-na-vostoke-gruzii-266320707.html

Посевы фермеров спасли от града на востоке Грузии

Посевы фермеров спасли от града на востоке Грузии

Департамент управления противоградовой системой ведет круглосуточный мониторинг 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T19:19+0400

2022-04-29T19:19+0400

2022-04-29T19:19+0400

грузия

новости

общество

кахети

центр "дельта"

противоградовая система

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. В результате эффективной работы противоградовой системы Государственного военного научно-технического центра "Дельта" нейтрализован процесс градообразования в облаках в четырех муниципалитетах региона Кахети, сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии.По информации ведомства, 28 апреля в муниципалитетах Телави, Сагареджо, Кварели и Гурджаани наблюдались градоопасные облачные массы. Ожидаемая крупность града, по предварительным оценкам, составила 35 мм.Отмечается, что Департамент управления противоградовой системой ведет круглосуточный мониторинг.Для обновления и повышения эффективности противоградовой системы в центре было осуществлено несколько важных проектов: капитально отремонтированы 84 противоградовые установки, к текущему сезону закуплено более 5 тысяч ракет, а для быстрого получения и обработки информации провели программную модернизацию центра управления, а немецкие специалисты частично обновили радар.Кроме того, около 15 сотрудников департамента управления противоградовой системы прошли переподготовку по правилам работы с боеприпасами.В Грузии готовы к борьбе с градом >>Противоградовая система в Грузии работает с весны 2015 года. Тогда ее впервые установили в винном регионе страны Кахети. Она может обнаруживать градовые облака и контролировать их на начальной стадии.В каждом районе Кахети устроены огневые точки. Площадь охраняемой территории составляет 800 тысяч гектаров. Метеорологические процессы контролируются в круглосуточном режиме.История "Дельты" берет начало с 60-х годов 20-го века. В нынешнем виде Государственный военный научно-технический центр существует с 2010 года. Он объединил шесть научно-исследовательских институтов, Тбилисский авиационный завод и находится под контролем министерства обороны Грузии.В Грузии будут выпускать беспилотники >>На базе "Дельты" производится до 15 видов оружия и боевой техники грузинского образца, в том числе грузинские боевые машины "Лазика", бронетранспортеры "Дидгори", реактивная система залпового огня и беспилотный аппарат.

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грузия, новости, общество, кахети, центр "дельта", противоградовая система