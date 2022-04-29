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В Грузии планируется развитие рынка устойчивого финансирования
В Грузии планируется развитие рынка устойчивого финансирования
Зеленая таксономия представляет собой перечень мероприятий, способствующих достижению экологических целей и развитию зеленой экономики 29.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-29T22:14+0400
2022-04-29T22:14+0400
2022-04-29T22:14+0400
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Для поддержки разработки системы устойчивого финансирования Национальный банк Грузии опубликовал проект таксономии, говорится в сообщении на сайте регулятора."Разработка документа обусловлено, с одной стороны, отсутствием единых определений и систем классификации, что названо одним из основных вызовов в развитии устойчивого финансирования", - отмечено в сообщении Нацбанка.Разработка таксономии также должна снизить риск т.н. greenwashing-а (классификация неэкологического проекта/продукта как "зеленого").С другой стороны, разработка проекта была обусловлена необходимостью учитывать такие вопросы, как характеристики финансовой системы страны, уровень развития устойчивого финансирования и текущие проблемы устойчивого развития для Грузии.Исходя из этого, как отмечает Нацбанк, и был разработан проект в сотрудничестве с местными и международными экспертами и заинтересованными сторонами. Документ тесно связан с другими шагами, изложенными в Руководстве Национального банка по устойчивому финансированию, и является необходимым условием их успешной реализации.Грузинский банк получил многомиллионную ссуду для кредитования предприятий >>Таксономия основана на широкой концепции устойчивого финансирования, используемой Национальным банком, и включает социальное финансирование в дополнение к зеленому финансированию.Как отмечает Нацбанк, в рамках таксономии зеленая/социальная деятельность, имеющая социальную/зеленую выгоду, считается устойчивой деятельностью.В то же время планируется утвердить положение о классификации кредитов и отчетности для коммерческих банков по таксономии устойчивого финансирования.Назван срок запуска госпрограммы о строительстве в рассрочку в Грузии >>Положение о таксономии официально определяет зеленые, социальные и устойчивые кредиты, а также налагает на коммерческие банки требования к кредитной отчетности, связанные с таксономией, отмечает регуляторПозже для участников рынка капитала планируется разработка рамки "зеленых", социальных и устойчивых облигаций.Проект "Таксономия устойчивого финансирования" размещен на официальном сайте Национального банка.
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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии
В Грузии планируется развитие рынка устойчивого финансирования
Зеленая таксономия представляет собой перечень мероприятий, способствующих достижению экологических целей и развитию зеленой экономики
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Для поддержки разработки системы устойчивого финансирования Национальный банк Грузии опубликовал проект таксономии, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Таксономия устойчивого финансирования — это система классификации для определения видов деятельности, которые служат важным зеленым, социальным или устойчивым целям развития. Основная цель таксономии в Грузии - развитие устойчивого рынка финансирования и, как следствие, содействие устойчивому развитию страны.
"Разработка документа обусловлено, с одной стороны, отсутствием единых определений и систем классификации, что названо одним из основных вызовов в развитии устойчивого финансирования", - отмечено в сообщении
Нацбанка.
По информации Нацбанка, наличие общей таксономии должно способствовать надлежащей идентификации, оценке и управлению рисками устойчивости как на индивидуальном, так и системном уровнях.
Разработка таксономии также должна снизить риск т.н. greenwashing-а (классификация неэкологического проекта/продукта как "зеленого").
С другой стороны, разработка проекта была обусловлена необходимостью учитывать такие вопросы, как характеристики финансовой системы страны, уровень развития устойчивого финансирования и текущие проблемы устойчивого развития для Грузии.
Исходя из этого, как отмечает Нацбанк, и был разработан проект в сотрудничестве с местными и международными экспертами и заинтересованными сторонами. Документ тесно связан с другими шагами, изложенными в Руководстве Национального банка по устойчивому финансированию, и является необходимым условием их успешной реализации.
Таксономия основана на широкой концепции устойчивого финансирования, используемой Национальным банком, и включает социальное финансирование в дополнение к зеленому финансированию.
"Зеленая таксономия представляет собой перечень мероприятий, способствующих достижению экологических целей и развитию зеленой экономики. Социальная таксономия в основном ориентирована на достижение социальных целей", - отмечено в сообщении.
Как отмечает Нацбанк, в рамках таксономии зеленая/социальная деятельность, имеющая социальную/зеленую выгоду, считается устойчивой деятельностью.
В то же время планируется утвердить положение о классификации кредитов и отчетности для коммерческих банков по таксономии устойчивого финансирования.
Положение о таксономии официально определяет зеленые, социальные и устойчивые кредиты, а также налагает на коммерческие банки требования к кредитной отчетности, связанные с таксономией, отмечает регулятор
Позже для участников рынка капитала планируется разработка рамки "зеленых", социальных и устойчивых облигаций.
Проект "Таксономия устойчивого финансирования" размещен на официальном сайте
Национального банка.