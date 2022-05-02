https://sputnik-georgia.ru/20220502/gruziya-ne-mesto-obkhoda-sanktsiy-glava-minfina-266369879.html

Грузия не место для обхода санкций - глава Минфина

Грузия не место для обхода санкций - глава Минфина

Государство потребует представить соответствующие доказательства, на основании которых делаются заявления, отметил министр 02.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-02T17:15+0400

2022-05-02T17:15+0400

2022-05-02T18:32+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Правительство Грузии предприняло все необходимые шаги, чтобы не стать местом для обхода введенных против России санкций, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на брифинге после заседания правительства.Как заявило Главное управление разведки МО Украины, во избежание санкционных ограничений Россия ведет переговоры с Грузией, Арменией и Азербайджаном для реэкспорта российской продукции на международные рынки под видом продукции этих стран, а на их территории уже создано более 200 компаний.По словам министра, Грузия тесно сотрудничает со странами-партнерами, которые непосредственно ввели эти санкции, и они информированы в деталях о том, что делает Грузия."У наших партнеров нет вопросов о мерах, принятых Грузией", - отметил министр.Хуцишвили пояснил, что когда речь идет о перемещении большого количества товаров, важно разъяснение всех санкций. Это единая система в финансовом секторе, и финансовый сектор Грузии подключен к этой системе. Финансовый сектор в лице Нацбанка имеет твердого и надежного регулятора, поэтому никаких сложностей в этом плане не ожидается.Временного поверенного Украины вызвали на ковер в МИД Грузии >>Министр рассказал, что у Великобритании, США и Евросоюза есть перечень конкретных товаров, которые запрещено ввозить и вывозить из России. Этим товарам, по его словам, присвоены таможенные коды.Хуцишвили отметил, что это второй случай обвинения Украиной Грузии в обходе санкций, и государство потребует представить соответствующие доказательства, на основании чего делаются такие заявления.Министр напомнил, что проводится очень строгий таможенный контроль с учетом соответствующих профилей рисков и они внедрены в таможенную систему с самого первого дня введения санкций."С другой стороны, когда мы говорим о товарах, которые находятся непосредственно под санкциями, считаю невероятным, чтобы запрещенная российская продукция проходила через Грузию в страну ЕС, получив грузинский сертификат производства, за этим не то что Грузия, но и Евросоюз осуществляет очень большой контроль", - отметил Хуцишвили.После начала российской спецоперации на Украине власти Грузии не раз подвергались критике со стороны украинских властей. Основанием изначально стал отказ Грузии вводить двусторонние санкции против России и обеспечивать организованную поездку добровольцев на Украину.Грузинские власти не хотят повторения в стране украинских событий>>Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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грузия, новости, политика, министерство финансов грузии, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022