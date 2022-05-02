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Временного поверенного Украины вызвали на ковер в МИД Грузии

Временного поверенного Украины вызвали на ковер в МИД Грузии

Касьянов поблагодарил Грузию за поддержку резолюций в международных организациях и заявления, а также за гуманитарную помощь 02.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-02T16:26+0400

2022-05-02T16:26+0400

2022-05-02T18:38+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. МИД Грузии потребовал от временного поверенного по делам Украины Андрея Касьянова разъяснений по поводу очередных обвинений в адрес грузинской стороны, говорится в сообщении на сайте министерства.Как заявило Главное управление разведки МО Украины, во избежание санкционных ограничений Россия ведет переговоры с Грузией, Арменией и Азербайджаном для реэкспорта российской продукции на международные рынки под видом продукции этих стран, и на территории этих стран якобы уже создано более 200 компаний.Кроме того, МИД Грузии потребовал от украинского дипломата своевременных фактических разъяснений по поводу информации ГУР Минобороны Украины и предоставления доказательств.По данным министерства, украинская сторона не смогла предоставить доказательства и прежних обвинений, озвученных 5 апреля. Украинский дипломат заявил, что на данном этапе у него нет ответа на вопрос касательно последней информации ГУР, и пообещал передать сообщение в Киев.Кроме того, на встрече грузинская сторона зафиксировала поддержку Украине и украинскому народу. Касьянов поблагодарил Грузию за поддержку резолюций в международных организациях и заявления, а также за гуманитарную помощь. "Это вредит грузино-украинским отношениям" – Гарибашвили о заявлениях Арестовича>>После начала российской спецоперации на Украине власти Грузии не раз подвергались критике со стороны украинских властей. Основанием изначально стал отказ Грузии вводить санкции против России и обеспечивать организованную поездку добровольцев на Украину.Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.Грузинские власти не хотят повторения в стране украинских событий>>В Минфине Грузии назвали обвинение "совершенно беспочвенным и абсурдным". Власти Грузии не раз заявляли, что соблюдают международные финансовые санкции, но при этом сами санкции против России вводить не намерены, так как это навредит только самой Грузии. Грузия сохраняет торговые отношения с Россией, но при этом оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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новости, грузия, владимир путин, украина, армения, азербайджан, министерство обороны украины, обострение ситуации вокруг украины 2022