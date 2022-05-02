https://sputnik-georgia.ru/20220502/natsdvizheniyu-plevat-na-gruziyu--kobakhidze-266373981.html

"Нацдвижению" плевать на Грузию – Кобахидзе

"Нацдвижению" плевать на Грузию – Кобахидзе

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Представителей крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" не волнует страна, заявил председатель правящей... 02.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-02T20:15+0400

2022-05-02T20:15+0400

2022-05-02T20:15+0400

политика

грузия

новости

ираклий гарибашвили

владимир путин

украина

единое нацдвижение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/10/250625575_0:192:2400:1542_1920x0_80_0_0_a1ae7acc93168cd23e893baa2fe64fc8.jpg

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Представителей крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" не волнует страна, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе."Нацдвижение" резко критикует власти за отказ вводить санкции против против России и обеспечивать организованную отправку добровольцев на Украину. При этом партия настаивает на проведении досрочных парламентских выборов и для достижения цели планирует проведение массовых акций протеста. По словам Кобахидзе, этой политической силе должен быть дан надлежащий ответ."Этот ответ должен быть простым: эта политическая сила должна максимально ослабеть для того, чтобы ослабло качество поляризации, чтобы не допустить войны и в стране были мир и развитие. Для этого будет сделано все", - подчеркнул Кобахидзе.Амбициозные планы "Нацдвижения" и реакция авторитетных партий Грузии>>Что касается событий вокруг Украины, власти Грузии не раз объясняли причины отказа от введения санкций против России. Это, по их словам, нанесет огромный вред лишь самой Грузии и ее народу. Между тем, грузинская сторона оказывает Украине гуманитарную и политическую поддержку во всех международных форматах. Лидеры "Грузинской мечты", в том числе премьер-министр Ираклий Гарибашвили, не раз заявляли, что Грузия соблюдает международные финансовые санкции и не помогает России их обходить, как об этом говорят представители "Нацдвижения" и его соратники. Грузия не место для обхода санкций - глава Минфина>>Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, владимир путин, украина, единое нацдвижение