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"Нацдвижению" плевать на Грузию – Кобахидзе
"Нацдвижению" плевать на Грузию – Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Представителей крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" не волнует страна, заявил председатель правящей... 02.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-02T20:15+0400
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единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Представителей крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" не волнует страна, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе."Нацдвижение" резко критикует власти за отказ вводить санкции против против России и обеспечивать организованную отправку добровольцев на Украину. При этом партия настаивает на проведении досрочных парламентских выборов и для достижения цели планирует проведение массовых акций протеста. По словам Кобахидзе, этой политической силе должен быть дан надлежащий ответ."Этот ответ должен быть простым: эта политическая сила должна максимально ослабеть для того, чтобы ослабло качество поляризации, чтобы не допустить войны и в стране были мир и развитие. Для этого будет сделано все", - подчеркнул Кобахидзе.Амбициозные планы "Нацдвижения" и реакция авторитетных партий Грузии>>Что касается событий вокруг Украины, власти Грузии не раз объясняли причины отказа от введения санкций против России. Это, по их словам, нанесет огромный вред лишь самой Грузии и ее народу. Между тем, грузинская сторона оказывает Украине гуманитарную и политическую поддержку во всех международных форматах. Лидеры "Грузинской мечты", в том числе премьер-министр Ираклий Гарибашвили, не раз заявляли, что Грузия соблюдает международные финансовые санкции и не помогает России их обходить, как об этом говорят представители "Нацдвижения" и его соратники. Грузия не место для обхода санкций - глава Минфина>>Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, владимир путин, украина, единое нацдвижение
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Представителей крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" не волнует страна, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
"Нацдвижение" резко критикует власти за отказ вводить санкции против против России и обеспечивать организованную отправку добровольцев на Украину. При этом партия настаивает на проведении досрочных парламентских выборов и для достижения цели планирует проведение массовых акций протеста.
"То, что они сегодня делают, является именно выражением того, что патриотизма у них ноль, их вообще не интересует страна. Выражаясь на жаргоне, "Нацдвижение" плевать хотело на страну. Это их настрой и их отношение", - заявил Кобахидзе.
По словам Кобахидзе, этой политической силе должен быть дан надлежащий ответ.
"Этот ответ должен быть простым: эта политическая сила должна максимально ослабеть для того, чтобы ослабло качество поляризации, чтобы не допустить войны и в стране были мир и развитие. Для этого будет сделано все", - подчеркнул Кобахидзе.
Что касается событий вокруг Украины, власти Грузии не раз объясняли причины отказа от введения санкций против России. Это, по их словам, нанесет огромный вред лишь самой Грузии и ее народу. Между тем, грузинская сторона оказывает Украине гуманитарную и политическую поддержку во всех международных форматах.
Лидеры "Грузинской мечты", в том числе премьер-министр Ираклий Гарибашвили, не раз заявляли, что Грузия соблюдает международные финансовые санкции и не помогает России их обходить, как об этом говорят представители "Нацдвижения" и его соратники.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.