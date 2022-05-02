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Врач нарушил права Саакашвили? Минюст ждет разъяснений от омбудсмена
Врач нарушил права Саакашвили? Минюст ждет разъяснений от омбудсмена
Группа медиков, созванная омбудсменом Грузии, оценила состояние здоровья Саакашвили и подготовила заключение 02.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-02T16:53+0400
2022-05-02T16:53+0400
2022-05-02T17:01+0400
новости
грузия
общество
рати брегадзе
специальная пенитенциарная служба
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии требует разъяснений от Народного защитника по поводу разглашения персональных данных экс-президента Михаила Саакашвили, касающихся состояния его здоровья.Тридцатого апреля член созданной омбудсменом экспертной группы медиков Георгий Григолия озвучил в эфире телеканала "ТВ Пирвели" "персональные данные особой категории" касательно состояния здоровья Саакашвили, отбывающего наказание в тюрьме. Эти данные содержатся в приложении к медицинскому заключению этой группы.Пенитенциарная служба пояснила, что в полученном 28 апреля от аппарата омбудсмена письме особо указывалось, что приложение к заключению не является публичным.Вскоре после получения письма и ознакомления с ним, а именно 30 апреля, пенитенциарная служба обратилась к Народному защитнику с вопросами. Там же отмечено, что обнародование лабораторных данных, которые нужно уточнять, содержит высокий риск, что может привести к созданию представлений, заметно отличающихся от реальности, путем дезинформации общественности.Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что его не лечат должным образом и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому необходимо лечение за рубежом. В понедельник вечером истекает срок ультиматума, который члены семьи экс-президента выдвинули властям. Они грозятся акциями протеста.Саакашвили отказывается от некоторых лекарств и прогулок – министр юстиции>>В свою очередь глава Минюста Рати Брегадзе назвал ложью и дезинформацией заявления о том, что осужденный Саакашвили не получает должное медицинское обслуживание в пенитенциарном учреждении.При этом он добавил, что Саакашвили отказывается от принятия некоторых лекарств, а также от прогулки на свежем воздухе. Более того, с момента заключения под стражу у Саакашвили было около 800 визитеров. Это, по словам министра, является подтверждением того, что ведомство ни от кого не скрывает его состояние.Спикер парламента Грузии подверг критике позицию народного защитника по Саакашвили>>Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста с требованием его освобождения. Сам Саакашвили, его родные, адвокаты и созданная им партия "Единое национальное движение" называют его политическим заключенным.
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новости, грузия, общество, рати брегадзе, специальная пенитенциарная служба, михаил саакашвили
Врач нарушил права Саакашвили? Минюст ждет разъяснений от омбудсмена
16:53 02.05.2022 (обновлено: 17:01 02.05.2022)
Группа медиков, созванная омбудсменом Грузии, оценила состояние здоровья Саакашвили и подготовила заключение
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии требует разъяснений от Народного защитника по поводу разглашения персональных данных экс-президента Михаила Саакашвили, касающихся состояния его здоровья.
Тридцатого апреля член созданной омбудсменом экспертной группы медиков Георгий Григолия озвучил в эфире телеканала "ТВ Пирвели" "персональные данные особой категории" касательно состояния здоровья Саакашвили, отбывающего наказание в тюрьме. Эти данные содержатся в приложении к медицинскому заключению этой группы.
"Разъясните, имел ли член созданной им экспертной группы законное согласие на обнародование приложения к заключению, в котором содержатся жалобы, список назначенных медикаментов и другие данные", - говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы.
Пенитенциарная служба пояснила, что в полученном 28 апреля от аппарата омбудсмена письме особо указывалось, что приложение к заключению не является публичным.
Вскоре после получения письма и ознакомления с ним, а именно 30 апреля, пенитенциарная служба обратилась к Народному защитнику с вопросами.
"Один из вопросов в письме касался именно распространенной информации по поводу количества альбумина в крови. Озвученные данные резко отличаются от реальных результатов анализа, которые были доступны экспертной группе", - говорится в заявлении Службы.
Там же отмечено, что обнародование лабораторных данных, которые нужно уточнять, содержит высокий риск, что может привести к созданию представлений, заметно отличающихся от реальности, путем дезинформации общественности.
Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что его не лечат должным образом и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому необходимо лечение за рубежом. В понедельник вечером истекает срок ультиматума, который члены семьи экс-президента выдвинули властям. Они грозятся акциями протеста.
В свою очередь глава Минюста Рати Брегадзе назвал ложью и дезинформацией заявления о том, что осужденный Саакашвили не получает должное медицинское обслуживание в пенитенциарном учреждении.
При этом он добавил, что Саакашвили отказывается от принятия некоторых лекарств, а также от прогулки на свежем воздухе. Более того, с момента заключения под стражу у Саакашвили было около 800 визитеров. Это, по словам министра, является подтверждением того, что ведомство ни от кого не скрывает его состояние.
Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста с требованием его освобождения. Сам Саакашвили, его родные, адвокаты и созданная им партия "Единое национальное движение" называют его политическим заключенным.