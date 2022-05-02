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Врач нарушил права Саакашвили? Минюст ждет разъяснений от омбудсмена
Врач нарушил права Саакашвили? Минюст ждет разъяснений от омбудсмена
Группа медиков, созванная омбудсменом Грузии, оценила состояние здоровья Саакашвили и подготовила заключение 02.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-02T16:53+0400
2022-05-02T17:01+0400
новости
грузия
общество
рати брегадзе
специальная пенитенциарная служба
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии требует разъяснений от Народного защитника по поводу разглашения персональных данных экс-президента Михаила Саакашвили, касающихся состояния его здоровья.Тридцатого апреля член созданной омбудсменом экспертной группы медиков Георгий Григолия озвучил в эфире телеканала "ТВ Пирвели" "персональные данные особой категории" касательно состояния здоровья Саакашвили, отбывающего наказание в тюрьме. Эти данные содержатся в приложении к медицинскому заключению этой группы.Пенитенциарная служба пояснила, что в полученном 28 апреля от аппарата омбудсмена письме особо указывалось, что приложение к заключению не является публичным.Вскоре после получения письма и ознакомления с ним, а именно 30 апреля, пенитенциарная служба обратилась к Народному защитнику с вопросами. Там же отмечено, что обнародование лабораторных данных, которые нужно уточнять, содержит высокий риск, что может привести к созданию представлений, заметно отличающихся от реальности, путем дезинформации общественности.Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что его не лечат должным образом и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому необходимо лечение за рубежом. В понедельник вечером истекает срок ультиматума, который члены семьи экс-президента выдвинули властям. Они грозятся акциями протеста.Саакашвили отказывается от некоторых лекарств и прогулок – министр юстиции&gt;&gt;В свою очередь глава Минюста Рати Брегадзе назвал ложью и дезинформацией заявления о том, что осужденный Саакашвили не получает должное медицинское обслуживание в пенитенциарном учреждении.При этом он добавил, что Саакашвили отказывается от принятия некоторых лекарств, а также от прогулки на свежем воздухе. Более того, с момента заключения под стражу у Саакашвили было около 800 визитеров. Это, по словам министра, является подтверждением того, что ведомство ни от кого не скрывает его состояние.Спикер парламента Грузии подверг критике позицию народного защитника по Саакашвили&gt;&gt;Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста с требованием его освобождения. Сам Саакашвили, его родные, адвокаты и созданная им партия "Единое национальное движение" называют его политическим заключенным.
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новости, грузия, общество, рати брегадзе, специальная пенитенциарная служба, михаил саакашвили

Врач нарушил права Саакашвили? Минюст ждет разъяснений от омбудсмена

16:53 02.05.2022 (обновлено: 17:01 02.05.2022)
© photo: Sputnik / Stringer"Сектор Миши", Единое нацдвижение и сторонники Саакашвили проводят акцию у минюста, 17 января 2022 года
Сектор Миши, Единое нацдвижение и сторонники Саакашвили проводят акцию у минюста, 17 января 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 02.05.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Группа медиков, созванная омбудсменом Грузии, оценила состояние здоровья Саакашвили и подготовила заключение
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии требует разъяснений от Народного защитника по поводу разглашения персональных данных экс-президента Михаила Саакашвили, касающихся состояния его здоровья.
Тридцатого апреля член созданной омбудсменом экспертной группы медиков Георгий Григолия озвучил в эфире телеканала "ТВ Пирвели" "персональные данные особой категории" касательно состояния здоровья Саакашвили, отбывающего наказание в тюрьме. Эти данные содержатся в приложении к медицинскому заключению этой группы.
"Разъясните, имел ли член созданной им экспертной группы законное согласие на обнародование приложения к заключению, в котором содержатся жалобы, список назначенных медикаментов и другие данные", - говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы.
Пенитенциарная служба пояснила, что в полученном 28 апреля от аппарата омбудсмена письме особо указывалось, что приложение к заключению не является публичным.
Вскоре после получения письма и ознакомления с ним, а именно 30 апреля, пенитенциарная служба обратилась к Народному защитнику с вопросами.
"Один из вопросов в письме касался именно распространенной информации по поводу количества альбумина в крови. Озвученные данные резко отличаются от реальных результатов анализа, которые были доступны экспертной группе", - говорится в заявлении Службы.
Там же отмечено, что обнародование лабораторных данных, которые нужно уточнять, содержит высокий риск, что может привести к созданию представлений, заметно отличающихся от реальности, путем дезинформации общественности.
Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что его не лечат должным образом и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому необходимо лечение за рубежом. В понедельник вечером истекает срок ультиматума, который члены семьи экс-президента выдвинули властям. Они грозятся акциями протеста.
Саакашвили отказывается от некоторых лекарств и прогулок – министр юстиции>>
В свою очередь глава Минюста Рати Брегадзе назвал ложью и дезинформацией заявления о том, что осужденный Саакашвили не получает должное медицинское обслуживание в пенитенциарном учреждении.
При этом он добавил, что Саакашвили отказывается от принятия некоторых лекарств, а также от прогулки на свежем воздухе. Более того, с момента заключения под стражу у Саакашвили было около 800 визитеров. Это, по словам министра, является подтверждением того, что ведомство ни от кого не скрывает его состояние.
Спикер парламента Грузии подверг критике позицию народного защитника по Саакашвили>>
Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста с требованием его освобождения. Сам Саакашвили, его родные, адвокаты и созданная им партия "Единое национальное движение" называют его политическим заключенным.
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