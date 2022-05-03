https://sputnik-georgia.ru/20220503/cheshskie-biznesmeny-zainteresovany-v-investirovanii-v-gruziyu-266400489.html

Чешские бизнесмены заинтересованы в инвестировании в Грузию

Чешские бизнесмены заинтересованы в инвестировании в Грузию

В грузино-чешском бизнес-форуме принимают участие около 200 грузинских и чешских компаний 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T19:17+0400

2022-05-03T19:17+0400

2022-05-03T19:17+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Несмотря на увеличение товарооборота между Грузией и Чехией, у стран много неиспользованного потенциала для более эффективного сотрудничества, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Ираклий Надареишвили в ходе выступления на грузино-чешском бизнес-форуме.В грузино-чешском бизнес-форуме принимают участие около 200 грузинских и чешских компаний. Среди них более 20 бизнесменов из Чехии, представляющих секторы строительства и девелопмента, энергетики, туризма, медицинских технологий, пространственного планирования, транспортных систем и т.д.Надареишвили уделил особое внимание расширению товарооборота между странами, который в 2021 году увеличился на 31% и составил 109,5 миллиона лари.В ходе своего выступления замминистра отметил здоровую инвестиционную среду в Грузии и шаги правительства, направленные на поощрение инвестиционных проектов.Так, правительство поощряет выход грузинских экспортно ориентированных компаний на европейский рынок с помощью различных механизмов, в том числе одной из самых удобных платформ: tradewithgeorgia.com.Инвестиции в инфраструктуру привлекут в Грузию значительные грузопотоки – мнение министра >>Этот онлайн-каталог экспорта может быть важным ресурсом для чешских компаний, заинтересованных в грузинских продуктах, отметил он.Также Надареишвили отметил новую государственную программу поощрения инвестиционных проектов - FDI Grant, которая предлагает льготы компаниям, заинтересованным в инвестировании в Грузию.По его словам, в случае значительных инвестиций в приоритетные отрасли (от 10 миллионов лари и более) у компаний есть возможность вернуть более 300 тысяч долларов по принципу "кэшбэк".По словам замминистра, это дополнительная выгода ко всем остальным преимуществам, которые страна сегодня предлагает инвесторам.В ходе выступления Надареишвили рассказал о тенденциях развития экономики Грузии.По информации замглавы Минэкономики, несмотря на кризис, вызванный пандемией, здоровая инвестиционная среда в Грузии обеспечила быстрый экономический рост, который в 2021 году составил 10,4%.В частности, по сравнению с 2020 годом (572 млн долларов США) общий объем инвестиций в 2021 году (1 153 млн долларов США) увеличился вдвое.Интерактивный портал по статистике иностранных инвестиций создали в Грузии >>"Примечательно, что в 2022 году сохраняется положительная динамика по притоку прямых иностранных инвестиций", - сказал замминистра.Кроме того, Надареишвили приветствовал открытие представительства CzechTrade в Тбилиси и выразил надежду, что эта организация будет играть важную роль в дальнейшем развитии торгового и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

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