https://sputnik-georgia.ru/20220503/kakie-perspektivy-u-ekonomiki-gruzii--otsenka-investkopanii-266379334.html

Какие перспективы у экономики Грузии – оценка инвесткомпании

Какие перспективы у экономики Грузии – оценка инвесткомпании

Прогноз на основании показателей секторального оборота, туризма и денежных переводов не указывает на падение экономики в апреле 03.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-03T09:01+0400

2022-05-03T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Экономика Грузии развивается в рамках прогнозов и сохраняет свою стабильность, говорится в оценке главного экономиста ТВС Сapital текущей ситуации в экономике страны.По данным статистики, реальный рост ВВП в марте 2022 года составил 10,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель за первый квартал – 14,4%.При этом экономист отмечает, что при высоких показателях экспорта, миграции и туризма, импорт, кредитование и фискальные стимулы отличаются умеренными параметрами. А вот в плане денежных переводов тенденция оправдывает прогнозы."Разработать базовый сценарий пока трудно, но надо отметить, что новейшие индикаторы указывают на более сильный рост по сравнению с нашим и так оптимистичным прогнозом", – говорится в документе. При этом отмечается, что прогноз на основании показателей секторального оборота, туризма и денежных переводов не указывает на падение экономики в апреле.Минфин Грузии не собирается пересматривать прогноз экономического роста >>Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2022 года вырос на 9,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 545,3 миллиона долларов.Рост ВВП в марте наблюдался в секторах электроснабжения, газоснабжения, подачи пара и кондиционированного воздуха, транспорта и складирования, гостиниц и ресторанов, строительства, искусства, отдыха и развлечений, горнодобывающей и обрабатывающей промышленностей. После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.Премьер положительно оценил рост экономики Грузии >>Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.

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грузия, новости, tbc bank, экономика