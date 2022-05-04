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Это оскорбительно – депутат парламента Грузии об обвинениях Украины
Это оскорбительно – депутат парламента Грузии об обвинениях Украины
Депутат от "Грузинской мечты" отметила, что власти Грузии делают максимум возможного, чтобы поддержать Украину 04.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-04T14:13+0400
2022-05-04T14:13+0400
2022-05-04T14:31+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Депутат парламента от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Майя Битадзе назвала оскорбительными обвинения официальных представителей Украины в адрес Грузии.Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что Грузия "немного странно" смотрит на события на Украине. По его словам, Грузия не занимает такой же четкой и однозначной позиции, как страны ЕС и США. Позиция правительства Грузии противоречит позиции демократического международного сообщества, считает Подоляк.Происходящее она связала с влиянием бывших представителей власти Грузии времен президентства Михаила Саакашвили, которые сегодня занимают высокие посты на Украине. "Думаю, что также есть эмоциональный фон, есть влияние представителей бывшей власти, которые там занимают активные позиции", – отметила Битадзе.Кобахидзе назвал причины критики Грузии со стороны Украины>>К примеру, Георгий Лорткипанидзе является замдиректора контрразведки Украины, Зураб Адеишвили – советник генерального прокурора Украины, а отбывающий наказание в Грузии Саакашвили до сих пор возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.Основанная Саакашвили партия "Единое национальное движение" и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия, и обвиняет этих оппозиционеров в попытке втянуть страну в войну.Грузия не место для обхода санкций - глава Минфина>>Между тем, власти Грузии оказывают Украине гуманитарную и политическую поддержку.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, зураб адеишвили, владимир путин, украина, грузинская мечта
Это оскорбительно – депутат парламента Грузии об обвинениях Украины
14:13 04.05.2022 (обновлено: 14:31 04.05.2022)
Депутат от "Грузинской мечты" отметила, что власти Грузии делают максимум возможного, чтобы поддержать Украину
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Депутат парламента от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Майя Битадзе назвала оскорбительными обвинения официальных представителей Украины в адрес Грузии.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что Грузия "немного странно" смотрит на события на Украине. По его словам, Грузия не занимает такой же четкой и однозначной позиции, как страны ЕС и США. Позиция правительства Грузии противоречит позиции демократического международного сообщества, считает Подоляк.
"Неправильным является отношение ряда представителей украинских властей, а заявления в адрес граждан Грузии являются оскорбительными в той ситуации, когда грузинские власти делают максимум, чтобы поддержать Украину во всех процессах", – заявила Битадзе в эфире телеканала Georgian Times.
Происходящее она связала с влиянием бывших представителей власти Грузии времен президентства Михаила Саакашвили, которые сегодня занимают высокие посты на Украине.
"Думаю, что также есть эмоциональный фон, есть влияние представителей бывшей власти, которые там занимают активные позиции", – отметила Битадзе.
К примеру, Георгий Лорткипанидзе является замдиректора контрразведки Украины, Зураб Адеишвили – советник генерального прокурора Украины, а отбывающий наказание в Грузии Саакашвили до сих пор возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.
Основанная Саакашвили партия "Единое национальное движение" и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия, и обвиняет этих оппозиционеров в попытке втянуть страну в войну.
Между тем, власти Грузии оказывают Украине гуманитарную и политическую поддержку.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.