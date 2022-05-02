https://sputnik-georgia.ru/20220502/kobakhidze-nazval-prichiny-kritiki-gruzii-so-storony-ukrainy-266375114.html

Кобахидзе назвал причины критики Грузии со стороны Украины

Кобахидзе назвал причины критики Грузии со стороны Украины

Лидер "Грузинской мечты" напомнил о том, что бывшие представители власти Грузии сегодня занимают высокие посты на Украине 02.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-02T21:52+0400

2022-05-02T21:52+0400

2022-05-02T22:48+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал досадным фактом очередные обвинения со стороны Украины без каких бы то ни было доказательств.Как заявило Главное управление разведки МО Украины, во избежание санкционных ограничений Россия ведет переговоры с Грузией, Арменией и Азербайджаном для реэкспорта российской продукции на международные рынки под видом продукции этих стран. На территории этих стран уже создано более 200 компаний.По его словам, подобным заявлениям есть очень простое объяснение."Люди здесь находятся в радикальной оппозиции, а там у власти", - отметил Кобахидзе.На сегодняшний день не один бывший представитель власти Грузии времен президентства Михаила Саакашвили находится на высокой должности на Украине."Нацдвижению" плевать на Грузию – Кобахидзе>>Среди них Георгий Лорткипанидзе, который является замдиректора контрразведки Украины, Зураб Адеишвили - советник генерального прокурора Украины, а отбывающий наказание в Грузии Саакашвили до сих пор возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформПо словам Кобахидзе, критика со стороны властей Украины и бывшей правящей партии Грузии "Единое национальное движение" - это еще одна координированная попытка, чтобы как-то втянуть Грузию в военный конфликт."В конечно итоге, все связано с этим. В эти процессы в Грузии прямо вовлечено "Национальное движение", радикальная оппозиция. Они хотят развязать войну в Грузии", - заявил Кобахидзе.Грузия не место для обхода санкций - глава Минфина>>Лидер "Грузинской мечты" отметил, что правящая партия сделает все возможное, чтобы еще больше ослабить "Нацдвижение", в том числе для того, чтобы окончательно исключить связанные с войной угрозы."Грузия в десять раз меньше Украины. Поэтому предотвращение войны должно быть главным, чем мы должны заниматься. "Нацдвижение" преследует прямо противоположенную цель и именно из-за этого они предлагают массу провокаций, спекуляций, из-за этого они привносят в процесс новые темы", - отметил он."Нацдвижение" резко критикует власти за отказ вводить санкции против против России и обеспечивать организованную отправку добровольцев на Украину. При этом партия настаивает на проведении досрочных парламентских выборов и для достижения цели планирует проведение массовых акций протеста.Временного поверенного Украины вызвали на ковер в МИД Грузии>>Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, зураб адеишвили, владимир путин, украина, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, единое нацдвижение