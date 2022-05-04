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Глава Минэкономики назвал аморальным обвинение Грузии касательно обхода санкций
Глава Минэкономики назвал аморальным обвинение Грузии касательно обхода санкций
Давиташвили пояснил, почему Грузия не вводит индивидуальные санкции против России 04.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-04T16:12+0400
2022-05-04T16:12+0400
2022-05-04T16:12+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Обвинение Грузии в том, что она может помогать России обходить международные санкции, наносит вред грузино-украинским отношениям, заявил министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили журналистам.Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что во избежание санкционных ограничений Россия ведет переговоры с Грузией, Арменией и Азербайджаном для реэкспорта российской продукции на международные рынки под видом продукции этих стран, и на их территории уже создано более 200 компаний.По его словам, министерство финансов ужесточило мониторинг, чтобы этого не произошло, и официальный Киев знает об этом.Он также пояснил, почему Грузия не вводит индивидуальные санкции против России."Индивидуальные экономические санкции Грузия не вводит в одностороннем порядке, и такие примеры есть во многих странах, в том числе в странах членах НАТО", - сказал Давиташвили.Это оскорбительно – депутат парламента Грузии об обвинениях Украины>>По его словам, у Грузии есть основания для принятия такого решения."Это связано со многими факторами... Такие санкции со стороны Грузии никак не отразятся на экономике России, но они могут оказаться довольно вредными индивидуально для граждан нашей страны и могут ухудшить социальное положение граждан", - сказал Давиташвили.Между тем Грузия оказывает гуманитарную и политическую поддержку Украине на международной арене.Депутат: кто хочет войны - противится стремлениям Грузии>>Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начала расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.
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грузия, новости, экономика, украина, нато, россия
Глава Минэкономики назвал аморальным обвинение Грузии касательно обхода санкций
Давиташвили пояснил, почему Грузия не вводит индивидуальные санкции против России
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Обвинение Грузии в том, что она может помогать России обходить международные санкции, наносит вред грузино-украинским отношениям, заявил министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили журналистам.
Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что во избежание санкционных ограничений Россия ведет переговоры с Грузией, Арменией и Азербайджаном для реэкспорта российской продукции на международные рынки под видом продукции этих стран, и на их территории уже создано более 200 компаний.
"Заявления, что Грузия может быть использована как место, где можно обойти международные санкции, - безответственные и аморальные и вредят интересам Грузии и отношениям с нашим партнером", - сказал Давиташвили.
По его словам, министерство финансов ужесточило мониторинг, чтобы этого не произошло, и официальный Киев знает об этом.
Он также пояснил, почему Грузия не вводит индивидуальные санкции против России.
"Индивидуальные экономические санкции Грузия не вводит в одностороннем порядке, и такие примеры есть во многих странах, в том числе в странах членах НАТО", - сказал Давиташвили.
По его словам, у Грузии есть основания для принятия такого решения.
"Это связано со многими факторами... Такие санкции со стороны Грузии никак не отразятся на экономике России, но они могут оказаться довольно вредными индивидуально для граждан нашей страны и могут ухудшить социальное положение граждан", - сказал Давиташвили.
Между тем Грузия оказывает гуманитарную и политическую поддержку Украине на международной арене.
Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начала расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.