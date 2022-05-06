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Когда у Грузии появится цифровая валюта: ответ Нацбанка

Когда у Грузии появится цифровая валюта: ответ Нацбанка

Национальный банк анонсировал выпуск цифровой валюты уже в 2022 году для облегчения использования новых финансовых технологий 06.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-06T07:01+0400

2022-05-06T07:01+0400

2022-05-06T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Технически внедрение цифровой валюты в Грузии возможно, однако политическое внедрение пока обсуждается, заявил вице-президент Нацбанка Грузии Папуна Лежава. По его словам, в планах Нацбанка запустить до конца года пилотный этап внедрения цифрового лари, и сейчас уточняются формы и масштаб этого проекта. Ранее Национальный банк анонсировал выпуск цифровой валюты уже в 2022 году для облегчения использования новых финансовых технологий и повышения эффективности платежной системы.Что нового в цифровой валютеВ настоящее время центральные банки стран эмитируют два вида денег: наличные (доступные всем) и "деньги для банков" – резервные счета коммерческих банков в центральном банке (доступные только банкам). Эти деньги являются обязательствами Центрального банка. Остальные деньги в экономике производит банковский сектор посредством кредитов, и безналичные средства граждан и компаний на банковских счетах являются обязательствами коммерческих банков.В Грузии создают совет по цифровой трансформации >>Цифровые деньги центрального банка также могут быть двух видов: розничные (retail) – цифровой аналог наличных, доступный широкому кругу пользователей, включая граждан и юридических лиц, и оптовые (wholesale) – цифровой аналог "денег для банков", к которым имеют доступ только финансовые организации. Розничные CBDC можно было бы назвать "резервные счета для всех", и их ключевое новшество заключается в расширении доступа к обязательствам Центрального банка.В чем отличие цифровых денег от криптовалютыКриптовалюты, в отличие от цифровых валют центральных банков, не обладают важными свойствами денег. В частности, криптовалюта может переходить от одного владельца к другому.Названы самые актуальные технологии цифрового мира >>Но, во-первых, она не обладает способностью использования как средства платежа. А во-вторых, криптовалюта не может быть использована как надежное средство сбережения, поскольку ее стоимость очень сильно колеблется изо дня в день, из месяца в месяц, считают эксперты.И наконец, в-третьих, у криптовалюты нет эмитента, который бы гарантировал надежность и ответственность процесса выпуска и дальнейшего обращения этих инструментов.

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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, деньги