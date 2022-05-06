https://sputnik-georgia.ru/20220506/protesty-i-sud-plany-rabochikh-zavodov-po-rozlivu-borzhomi-266475742.html

Протесты и суд: планы рабочих заводов по розливу "Боржоми"

Протесты и суд: планы рабочих заводов по розливу "Боржоми"

Профсоюзы обжалуют в суде увольнение 49 рабочих завода, о чем компания сообщила накануне 06.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-06T16:35+0400

2022-05-06T16:35+0400

2022-05-06T16:35+0400

грузия

общество

новости

"боржоми"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/13/251766783_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_30108cdbfaac8f330641abe05c1e9759.jpg

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Протестующие рабочие заводов по производству "Боржоми" готовятся к нескольким вариантам развития событий, среди которых забастовка и судебное разбирательство, заявил глава Профсоюза трудоустроенных в аграрных хозяйствах, торговле и промышленности Георгий Диасамидзе.На двух заводах по розливу воды "Боржоми" были трудоустроены 685 человек. В конце апреля компания IDS Borjomi сообщила о временной приостановке производства в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Работникам были предложены новые условия, часть с ними не согласилась и начала акции протеста.По его словам, профсоюзы обжалуют в суде увольнение 49 рабочих завода, о чем компания сообщила накануне. По словам представителей компании, увольнения были осуществлены в рамках реорганизации завода."Мы считаем, что решение компании об увольнении сотрудников незаконно", - отметил Диасамидзе.Компания "Боржоми" начала увольнять сотрудников >>Вторым направлением глава профсоюзов работников завода назвал переговоры. "Мы используем все возможности для переговоров. И пока ведется процесс медиации, работники вернутся на свои рабочие места, если завод заработает. Это их обязанность", - сказал Диасамидзе. По его словам, работники дали руководству и властям 21 день на выполнение их условий, после чего перейдут к масштабным акциям, если контракты останутся такими, как предлагает сегодня компания. По новым контрактам - заработная плата работников сократится вдвое.Международная компания IDS Borjomi International является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод. На сегодняшний день в IDS Borjomi International входят: IDS Borjomi Georgia (Грузия), IDS Group Ukraine (Украина), IDS Borjomi Russia (Россия), IDS Borjomi Azerbaijan (Азербайджан), IDS Borjomi Belarus (Беларусь) и IDS Borjomi Europe (Литва). Компания производит такие бренды минеральных вод, как "Боржоми", "Ликани", "Миргородская", "Моршинская", "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая Кристальная", "Святой источник", "Эдельвейс" и другие. Можно ли пить "Боржоми", или Грузинская минералка с привкусом антироссийских санкций >>С 2013 года 60% контрольного пакета акций IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, общество, новости, "боржоми"