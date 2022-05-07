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Правила замены аварийных корпусов подготовили в Тбилиси
Правила замены аварийных корпусов подготовили в Тбилиси
По последним данным мэрии Тбилиси, в столице 10 тысяч аварийных домов 07.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-07T12:02+0400
2022-05-07T12:02+0400
2022-05-07T12:02+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Сакребуло Тбилиси (горсовет – ред.) утвердит правила замены аварийных корпусов, заявил председатель городского совета по планированию и комиссии городского хозяйства Тбилиси Реваз Сохадзе.По последним данным мэрии Тбилиси, в столице 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.Депутат назвал данное решение историческим для столицы. По его словам, проблема особенно остро стоит в Самгорском районе, мажоритарным-депутатом которого он является."Люди с нетерпением ждут, когда проект запустится", – отметил он.Аварийные дома в Тбилиси: перспективы решения проблемы >>Сохадзе выразил уверенность, что проект будет осуществляться быстрыми темпами, и спустя какое-то время в Тбилиси не останется аварийных домов. Мэр Тбилиси Каха Каладзе в начале 2022 года анонсировал программу по замене старых аварийных зданий, на что из бюджета было выделено 20 миллионов лари.Процедура признания дома аварийнымЧтобы оценить безопасность дома, его жители должны обратиться в районную администрацию с заявлением.После этого районная администрация отправляет заявление в мэрию, и та дает заказ муниципальной лаборатории на оценку здания.Акция жильцов аварийного дома в Тбилиси переросла в стычку с полицией >>Решение о присуждении зданию статуса аварийного принимается после визуального осмотра и оценки его технического состояния.В зависимости от аварийности, зданию присуждается определенная категория. Самыми опасными для проживания считаются здания третьей и четвертой категории аварийности.
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грузия, новости, общество, тбилиси, сакребуло тбилиси, мэрия тбилиси
Правила замены аварийных корпусов подготовили в Тбилиси
По последним данным мэрии Тбилиси, в столице 10 тысяч аварийных домов
ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Сакребуло Тбилиси (горсовет – ред.) утвердит правила замены аварийных корпусов, заявил председатель городского совета по планированию и комиссии городского хозяйства Тбилиси Реваз Сохадзе.
По последним данным мэрии Тбилиси, в столице 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.
"В этом направлении уже несколько месяцев идет активная работа. В бюджете текущего года на реализацию этой программы предусмотрены значительные средства, которые в следующем году еще больше увеличатся", – сказал Сохадзе в эфире Первого канала.
Депутат назвал данное решение историческим для столицы. По его словам, проблема особенно остро стоит в Самгорском районе, мажоритарным-депутатом которого он является.
"Люди с нетерпением ждут, когда проект запустится", – отметил он.
Сохадзе выразил уверенность, что проект будет осуществляться быстрыми темпами, и спустя какое-то время в Тбилиси не останется аварийных домов.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе в начале 2022 года анонсировал программу по замене старых аварийных зданий, на что из бюджета было выделено 20 миллионов лари.
Процедура признания дома аварийным
Чтобы оценить безопасность дома, его жители должны обратиться в районную администрацию с заявлением.
После этого районная администрация отправляет заявление в мэрию, и та дает заказ муниципальной лаборатории на оценку здания.
Решение о присуждении зданию статуса аварийного принимается после визуального осмотра и оценки его технического состояния.
В зависимости от аварийности, зданию присуждается определенная категория. Самыми опасными для проживания считаются здания третьей и четвертой категории аварийности.