https://sputnik-georgia.ru/20220507/pravila-zameny-avariynykh-korpusov-podgotovili-v-tbilisi-266489415.html

Правила замены аварийных корпусов подготовили в Тбилиси

Правила замены аварийных корпусов подготовили в Тбилиси

По последним данным мэрии Тбилиси, в столице 10 тысяч аварийных домов 07.05.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 мая — Sputnik. Сакребуло Тбилиси (горсовет – ред.) утвердит правила замены аварийных корпусов, заявил председатель городского совета по планированию и комиссии городского хозяйства Тбилиси Реваз Сохадзе.По последним данным мэрии Тбилиси, в столице 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.Депутат назвал данное решение историческим для столицы. По его словам, проблема особенно остро стоит в Самгорском районе, мажоритарным-депутатом которого он является."Люди с нетерпением ждут, когда проект запустится", – отметил он.Аварийные дома в Тбилиси: перспективы решения проблемы >>Сохадзе выразил уверенность, что проект будет осуществляться быстрыми темпами, и спустя какое-то время в Тбилиси не останется аварийных домов. Мэр Тбилиси Каха Каладзе в начале 2022 года анонсировал программу по замене старых аварийных зданий, на что из бюджета было выделено 20 миллионов лари.Процедура признания дома аварийнымЧтобы оценить безопасность дома, его жители должны обратиться в районную администрацию с заявлением.После этого районная администрация отправляет заявление в мэрию, и та дает заказ муниципальной лаборатории на оценку здания.Акция жильцов аварийного дома в Тбилиси переросла в стычку с полицией >>Решение о присуждении зданию статуса аварийного принимается после визуального осмотра и оценки его технического состояния.В зависимости от аварийности, зданию присуждается определенная категория. Самыми опасными для проживания считаются здания третьей и четвертой категории аварийности.

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