https://sputnik-georgia.ru/20220508/delo-o-napadenii-na-politseyskogo-v-gruzii-zaderzhannym-predyavleno-obvinenie-266520628.html

Дело о нападении на полицейского в Грузии: задержанным предъявлено обвинение

Дело о нападении на полицейского в Грузии: задержанным предъявлено обвинение

Один из обвиняемых на машине Toyota умышленно врезался в автомобиль патрульной полиции на 39-м километре трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе 08.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-08T22:29+0400

2022-05-08T22:29+0400

2022-05-08T22:43+0400

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ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила братьям Георгию и Беке Шенгелия обвинение в нападении на сотрудника полиции и в несообщении об особо тяжком преступлении, сообщает пресс-служба ведомства. Сотрудники полиции в результате спецоперации, длившейся несколько часов в районе Варкетили на улице Шуамта в Тбилиси, в субботу задержали двух человек – братьев Георгия и Беку Шенгелия, по делу о нападении на сотрудника патрульной полиции.Следствие, проведенное МВД Грузии, установило, что Бека Шенгелия, у которого не было прав на вождение автомобиля, на машине Toyota умышленно врезался в автомобиль патрульной полиции на 39-м километре трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе близ Мцхета 14 апреля и скрылся с места преступления вместе с братом Георгием Шенгелия и еще одним человеком.Спецоперация в Тбилиси завершилась задержанием двух человек – версии >>По данным прокуратуры, автомобиль марки Toyota направлялся из Западной Грузии в направлении Тбилиси. В нем находились трое мужчин: Бека и Георгий Шенгелия и еще один пассажир.Прокуратура предъявила задержанному Беке Шенгелия обвинение по части первой и второй статьи 353 УК Грузии "нападение на сотрудника полиции, его транспортное средство" и "посягательство на здоровье сотрудника полиции", что предусматривает максимальное наказание на срок от 7 до 11 лет.Георгию Шенгелия предъявлено обвинение по статье "недонесение об особо тяжком преступлении". Теперь ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.Спецоперация в Тбилиси: МВД Грузии раскрыло детали >>Прокуратура в установленные законом сроки обратится в суд с заявлением о применении к обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей.Что касается третьего фигуранта дела, то ему было предъявлено обвинение в недонесении об особо тяжком преступлении 4 мая, а 6 мая по ходатайству прокуратуры в качестве меры пресечения его оставили в заключении. Следствие по уголовном делу продолжается.

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грузия, происшествия, новости, генеральная прокуратура грузии