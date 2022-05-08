https://sputnik-georgia.ru/20220508/v-gruzii-idet-podgotovka-k-prazdnovaniyu-9-maya-266519139.html

В Грузии идет подготовка к празднованию 9 Мая

В Грузии идет подготовка к празднованию 9 Мая

Ветеранов, участников боев и блокадников с подарками навестили сотрудники "Русского клуба" 08.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-08T21:01+0400

2022-05-08T21:01+0400

2022-05-08T21:01+0400

грузия

новости

общество

русский клуб

праздник 9 мая 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/09/251684692_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_c13b009c7f29c288f57ec38a0cb25a2c.jpg

ТБИЛИСИ, 8 мая — Sputnik. В преддверии празднования 77-летия Победы в офисе Центра правовой защиты российских соотечественников Грузии (ЦПЗ) прошла молодежная встреча с активистами Союза русской молодежи Грузии (СРМГ) и выпускниками Школы "Молодые правоведы", информацию распространяет КСОРСГ - Координационный совет организаций российских соотечественников Грузии.Основной частью мероприятия стала лекция о роли Грузии в Великой Отечественной войне и её вкладе в дело Великой Победы, которую провел Директор ЦПЗ Грузии Александр Беженцев.По окончании доклада состоялась оживленная дискуссия.Модератор встречи - Александр Беженцев, поздравил участников с наступающим праздником - Днем Великой Победы. Он рассказал о празднике, отмечать который запланировали организации, входящие в Координационный совет организаций российских соотечественников Грузии. Намечен выход специального номера газеты ,,Соотечественник”, посвященный 9 Мая, сообщил КСОРСГ.В свою очередь, сотрудники Секции интересов Российской Федерации при Посольстве Швейцарии в Грузии навестили проживающих в Тбилиси участников Великой Отечественной войны и устроили субботник на Кукийском кладбище в Тбилиси, где находится одно из крупнейших воинских захоронений Грузии времен Великой Отечественной войны.Медики в строю: как адмирала Исакова прооперировали в столице Грузии по указу Сталина >>На субботнике были приведены в порядок могилы фронтовиков, площадки у обелиска Воинской славы и мемориала Великой Отечественной войны.Ветеранов, участников боев и блокадников с подарками также навестили сотрудники "Русского клуба".Что касается непосредственно 9 мая, то Институт Евразии под эгидой движения "Бессмертное Войско Грузии" в понедельник проведет памятные мероприятия в Тбилиси, Батуми, Карели и Телави. Отдельно запланированы возложения венков в городах Поти, Рустави и Батуми. Активисты СРМГ и ЦПЗ намерены принять самое активное участие в вышеперечисленных мероприятиях.Вечная память героям! Грузинские генералы Великой Отечественной войны >>Отдельно ведется работа на сайте КСОРСГ . Уже опубликовано свыше 10 материалов, посвященных празднику. Запланировано, как минимум, утроить это число."Русский клуб" подготовил также онлайн-концерт, посвященный 9 Мая, с участием исполнителей традиционного Тбилисского международного фестиваля авторской песни.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, русский клуб, праздник 9 мая 2022