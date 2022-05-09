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Грузинских коммунистов оштрафовали на акции протеста в Гори

Грузинских коммунистов оштрафовали на акции протеста в Гори

Главным требованием участников акции было восстановление дипломатических отношений с Россией и поддержание мирной политики 09.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-09T17:10+0400

2022-05-09T17:10+0400

2022-05-09T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Представителей "Единой коммунистической партии Грузии" оштрафовали на акции протеста в городе Гори за флаг Флаг Победы, сообщил один из лидеров партии, организатор акции Темур Пипия Sputnik Грузия.В понедельник в ходе акции грузинских коммунистов, на которой собрались около 150 человек, полиция задержала троих человек – Пипия и еще двоих участников, один из которых гражданин РФ.Пипия отметил, что накануне акции СГБ Грузии предупредила его как организатора митинга не использовать коммунистическую символику. На сегодняшний день в Грузии действует "Хартия Свободы", согласно которой запрещена нацистская и советская символика и ведется контроль за финансовыми потоками из-за рубежа. Хартия была принята парламентом в мае 2011 года.По словам Пипия, он планирует обжаловать штраф в размере 1 тысячи лари (около 330 долларов).Главным требованием собравшихся на акции было восстановление дипломатических отношений с Россией, а также поддержание мирной политики и невмешательство украинского правительства во внутренние дела Грузии.По словам Пипия, заявления украинских высокопоставленных лиц в адрес властей Грузии перешли все границы и приняли форму информационной войны.Украина не проявляет должной степени ответственности в отношении Грузии - Кобахидзе>>"Вместо того, чтобы использовать богатейшие ресурсы России, ее легко осваиваемый рынок, чтобы наша экономика и жители выдохнули, опять призывают к противостоянию", - сказал Пипия.Представители официального Киева не раз критиковали правительство Грузии за отказ вводить санкции против России. Периодически слышны обвинения, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды по территории Грузии, а также что Грузия не занимает такой же однозначной позиции, как страны ЕС и США.Украина хочет открытия второго фронта в Грузии – президент>>Кроме того, представители официального Киева критиковали власти Грузии за то, что они "не люди войны", они не только не пользуются исторической возможностью вернуть Абхазию и Цхинвальский регион, но и пытаются оправдать позиции России.Что касается акции в Гори, члены коммунистической партии также потребовали от местной власти вернуть главный памятник Иосифу Сталину, который был демонтирован в 2010 году, на центральную площадь Гори, перед зданием муниципалитета.

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грузия, новости, иосиф сталин, гори, киев, сша, сгб, единая коммунистическая партия грузии