https://sputnik-georgia.ru/20220509/kak-v-gruzii-otnosyatsya-k-9-maya--rezultaty-oprosa-266529624.html
Как в Грузии относятся к 9 Мая – результаты опроса
Как в Грузии относятся к 9 Мая – результаты опроса
Лишь небольшая часть участников опроса считает, что 9 Мая является пережитком прошлого 09.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-09T14:13+0400
2022-05-09T14:13+0400
2022-05-09T14:51+0400
грузия
общество
новости
вторая мировая война
день победы
праздник 9 мая 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/09/266525748_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_7f3fb3d2330cb34c2ff914621dde7cbb.jpg
ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Праздник 9 Мая для большинства читателей Sputnik Грузия, принявших участие в опросе на сайте новостного агентства, это День Победы над фашизмом.Такой ответ на вопрос "Что для вас значит праздник 9 Мая" дали 53,4% читателей. Примерно для трети читателей – 34,7%, 9 Мая означает дань уважения воевавшим героям.Праздник 9 Мая для 5,9% участников опроса является днем исторической памяти. А 5% считают, что это пережиток прошлого."Ваш героизм спас будущее" – спикер парламента Грузии поздравил ветеранов с 9 Мая>>Нейтрально относятся к 9 Мая 1% участников опроса. Категорически против – 0%.По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.Премьер Грузии: преклоняюсь перед нашими ветеранами>>Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.Сейчас в Грузии в живых остались 172 ветерана Великой Отечественной войны.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/09/266525748_87:0:1223:852_1920x0_80_0_0_d9324c70aad2cb8f9de173b986a8020c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, вторая мировая война, день победы, праздник 9 мая 2022
Как в Грузии относятся к 9 Мая – результаты опроса
14:13 09.05.2022 (обновлено: 14:51 09.05.2022)
Лишь небольшая часть участников опроса считает, что 9 Мая является пережитком прошлого
ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik.
Праздник 9 Мая для большинства читателей Sputnik Грузия
, принявших участие в опросе на сайте новостного агентства, это День Победы над фашизмом.
Такой ответ на вопрос "Что для вас значит праздник 9 Мая" дали 53,4% читателей. Примерно для трети читателей – 34,7%, 9 Мая означает дань уважения воевавшим героям.
Праздник 9 Мая для 5,9% участников опроса является днем исторической памяти. А 5% считают, что это пережиток прошлого.
Нейтрально относятся к 9 Мая 1% участников опроса. Категорически против – 0%.
По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.
Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.
Сейчас в Грузии в живых остались 172 ветерана Великой Отечественной войны.