https://sputnik-georgia.ru/20220509/kak-v-gruzii-otnosyatsya-k-9-maya--rezultaty-oprosa-266529624.html

Как в Грузии относятся к 9 Мая – результаты опроса

Как в Грузии относятся к 9 Мая – результаты опроса

Лишь небольшая часть участников опроса считает, что 9 Мая является пережитком прошлого 09.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-09T14:13+0400

2022-05-09T14:13+0400

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грузия

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день победы

праздник 9 мая 2022

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ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Праздник 9 Мая для большинства читателей Sputnik Грузия, принявших участие в опросе на сайте новостного агентства, это День Победы над фашизмом.Такой ответ на вопрос "Что для вас значит праздник 9 Мая" дали 53,4% читателей. Примерно для трети читателей – 34,7%, 9 Мая означает дань уважения воевавшим героям.Праздник 9 Мая для 5,9% участников опроса является днем исторической памяти. А 5% считают, что это пережиток прошлого."Ваш героизм спас будущее" – спикер парламента Грузии поздравил ветеранов с 9 Мая>>Нейтрально относятся к 9 Мая 1% участников опроса. Категорически против – 0%.По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.Премьер Грузии: преклоняюсь перед нашими ветеранами>>Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.Сейчас в Грузии в живых остались 172 ветерана Великой Отечественной войны.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, общество, новости, вторая мировая война, день победы, праздник 9 мая 2022