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Мэр Тбилиси отметил большой вклад Грузии в Победу над фашизмом

Мэр Тбилиси отметил большой вклад Грузии в Победу над фашизмом

Градоначальник пожелал оставшимся в живых ветеранам здоровья и долголетия 09.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-09T16:39+0400

2022-05-09T16:39+0400

2022-05-09T16:39+0400

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каха каладзе

вторая мировая война

праздник 9 мая 2022

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе поздравил ветеранов Второй мировой войны с 77-й годовщиной Победы над фашизмом, отметив особый вклад грузин.Мэр Тбилиси пожелал оставшимся в живых ветеранам здоровья и долгих лет."Хочу поздравить ветеранов Второй мировой войны с сегодняшним днем. Эти люди прошли все беды войны и внесли свой вклад в Победу над фашизмом. Желаю всем ветеранам здоровья и долгих лет жизни!" – отметил Каладзе."Ваш героизм спас будущее" – спикер парламента Грузии поздравил ветеранов с 9 Мая>>По официальным данным, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, многие из которых не вернулись домой. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.Премьер Грузии: преклоняюсь перед нашими ветеранами>>Сейчас в Грузии в живых остались 172 ветерана Великой Отечественной войны.Решением правительства участники Второй мировой войны получат или уже получили одноразовую помощь в размере 1 тысячи лари (около 330 долларов), а члены семей погибших в войне – 500 лари (около 170 долларов).

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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, вторая мировая война, праздник 9 мая 2022