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Мировые цены на продовольствие в апреле незначительно снизились – FAO

Мировые цены на продовольствие в апреле незначительно снизились – FAO

Снижение Индекса FAO в апреле было вызвано прежде всего резким падением подындекса цен на растительные масла, а также незначительным сокращением подындекса цен... 09.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-09T10:32+0400

2022-05-09T10:32+0400

2022-05-09T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Мировые цены на продовольствие в апреле немного снизились после того, как в марте достигли рекорда как минимум с 1990 года, то есть с самого начала расчета соответствующего индекса, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).В апреле 2022 года среднее значение индекса продовольственных цен FAO составило 158,5 пункта, что на 1,2 пункта (0,8 процента) ниже рекордного значения, зафиксированного в марте, однако на 36,4 пункта (29,8 процента) выше показателя за соответствующий период прошлого года.Так, индекс цен на растительное масло упал на 5,7% к марту, или на 14,3 пункта, до 237,5 пункта (после того, как в марте он подскакивал на 23,2%). Цены уменьшились на подсолнечное, пальмовое и соевое масло. А индекс цен на зерновые в апреле уменьшился на 0,7 пункта, или на 0,4%, до 169,5 пункта. Сильнее всего цены снизились на кукурузу (на 3%) и фуражные зерновые (1,8%). Снижение было связано с продолжающимися поставками урожая из Аргентины и Бразилии, поясняют в ФАО."В то же время подындексы цен на сахар, мясо и молочную продукцию продолжили умеренный рост", – добавляет организация. При этом "молочный" индекс растет восьмой месяц подряд. В апреле же он прибавил еще 0,9%, или 1,3 пункта, достигнув 147,1 пункта. Сильнее всего выросли цены на сливочное масло, говорится в релизе.Миру грозит самый страшный голод со времен Второй мировой войны - немецкий министр >>Мясо же подорожало на 2,2%, или на 2,7 пункта, до рекордных 121,9 пункта. Дальнейшее укрепление этого индекса было обусловлено ростом мировых цен на мясо птицы, свинину и говядину.Наконец, индекс цен на сахар также вырос и составил 121,8 пункта (рост на 3,9 пункта, или на 3,3%). Увеличению мировых котировок сахара все так же способствовал рост цен на этанол в Бразилии и дальнейшее укрепление бразильского реала по отношению к доллару.

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в мире, новости, экономика, fao, цены, продукты питания