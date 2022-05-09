https://sputnik-georgia.ru/20220509/papuashvili-nazval-prichiny-problem-saakashvili-so-zdorovem-266529084.html

Папуашвили назвал причины проблем Саакашвили со здоровьем

Папуашвили назвал причины проблем Саакашвили со здоровьем

Саакашвили с 1 октября прошлого года отбывает наказание в тюрьме по двум уголовным делам 09.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-09T13:29+0400

2022-05-09T13:29+0400

2022-05-09T13:29+0400

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тбилисский городской суд

шалва папуашвили

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ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Проблемы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили со здоровьем вызваны тем, что он не может привыкнуть к тюрьме, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.Адвокаты, члены семьи и сам экс-президент Саакашвили настаивают на том, что в Грузии его не лечат должным образом, и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за рубежом. По состоянию здоровья Саакашвили не присутствовал на последних судебных заседаниях.По словам главы законодательного органа, Саакашвили отказывается от части медицинских услуг, например, услуги психолога, который, по словам Папуашвили, ему нужен в первую очередь. Кроме того, экс-президент отказывается принимать некоторые медикаменты."Именно поэтому сейчас важно, чтобы его болельщики были заняты призывом и убеждением его в том, что для его здоровья важно принимать предложенные медикаменты", – заявил Папуашвили.Саакашвили находится под круглосуточным медицинским наблюдением - администрация тюрем>>Ранее в Специальной пенитенциарной службы заявили, что осужденный Михаил Саакашвили находится под круглосуточным медицинским наблюдением – профильные врачи обследовали его и были проведены лабораторные исследования.Пенитенциарная служба призвала воздержаться от спекуляций, связанных с состоянием здоровья третьего президента Грузии.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Омбудсмен ответила на обвинения лидера "Грузинской мечты">>Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиняемых в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.

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новости, грузия, политика, михаил саакашвили, специальная пенитенциарная служба, тбилисский городской суд, шалва папуашвили