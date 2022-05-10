https://sputnik-georgia.ru/20220510/gazprom-postavlyaet-gaz-cherez-ukrainu-v-es-soglasno-kontraktu-uslugi-tranzita-oplacheny-266565269.html

"Газпром" поставляет газ через Украину в ЕС согласно контракту

"Газпром" поставляет газ через Украину в ЕС согласно контракту

"Газпром" заявляет, что не получил каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора 10.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-10T23:11+0400

2022-05-10T23:11+0400

2022-05-10T23:11+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. "Газпром" выполняет обязательства перед европейскими потребителями, поставляет газ для транзита через Украину согласно контракту, услуги транзита оплачены, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов."Газпром" во вторник получил официальное уведомление от "Оператора ГТС Украины", что украинская сторона из-за форс-мажора прекращает принимать газ для транзита через украинскую ГИС "Сохрановка" с 11 мая. ОГТСУ предлагает перенести все объемы транзита на ГИС "Суджа"."Газпром" перед европейскими потребителями полностью выполняет все свои обязательства, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, услуги по транзиту полностью оплачены", - прокомментировал представитель "Газпрома" ситуацию, его слова приведены в Telegram-канале компании.Еврокомиссия потребует от стран ЕС делиться газом - СМИ >>"В связи с этим "Газпром" заявляет, что не получил каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора, не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме, украинские специалисты всё это время спокойно работали на ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" и продолжают это делать, транзит через "Сохрановку" обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет", - добавил он.ОГТС утверждает, что возможен временный перенос недоступной мощности с физической точки соединения "Сохрановка" на физическую точку соединения "Суджа", расположенную на территории, контролируемой Украиной. Однако "Газпром" сообщил, что перенос объёмов газа на станцию "Суджа" технологически невозможен, распределение объёмов прописано в соглашении о взаимодействии, и украинской стороне это известно.Что ждет Европу без российских нефти и газа – мнение эксперта >>"Нафтогаз" уведомил "Газпром", что при продолжении подачи российского газа на ГИС "Сохрановка" соответственно будут уменьшены объемы его прокачки на выходе из газотранспортной сети Украины.

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в мире, новости, украина, газпром, европа, газ, обострение ситуации вокруг украины 2022