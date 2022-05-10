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Как продолжит работу одна из самых главных больниц Грузии?
Как продолжит работу одна из самых главных больниц Грузии?
В тбилисской республиканской больнице прошла реорганизация, недавно был назначен новый директор 10.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-10T20:34+0400
2022-05-10T20:34+0400
2022-05-10T20:45+0400
грузия
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минздрав
республиканская больница
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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Центральная университетская клиника имени академика Н. Кипшидзе (республиканская больница) с 10 мая предложит пациентам мультипрофильный сервис, сообщает Минздрав Грузии.В течение последних двух лет, то есть с начала пандемии коронавируса, больница работала в качестве ковид-клиники. За это время республиканская больница была одной из самых масштабных ковид-центров с 340 койками. За два года клиника приняла более десяти тысяч ковид-инфицированных пациентов.С 10 мая республиканская больница принимает как ковид-пациентов, так и тех больных, которым нужна неотложная медицинская, стационарная или амбулаторная помощь.В республиканской больнице обновлена инфраструктура и медтехника. Для перехода с ковид-клиники на гибридный режим проведены соответствующие эпидемиологические и инфраструктурные работы.В ближайшем будущем с целью усиления клиники планируется увеличение коек до 600 и добавление других медицинских направлений, отмечают в Минздраве страны.Напомним, что в тбилисской республиканской больнице прошла реорганизация. Недавно был назначен новый директор. Левана Гоподзе на посту сменила Лика Чумбуридзе.Центральная университетская клиника имени академика Н.Кипшидзе входит в Медицинский холдинг Грузии, который объединяет клиники и медицинские центры, находящийся на государственном финансировании.Назначен руководитель Медицинского холдинга Грузии >>В холдинг также входят Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, тбилисская детская инфекционная клиническая больница, Центр регионального здравоохранения и батумская клиническая республиканская больница.В феврале 2020 года с целью совершенствования управления государственными клиниками Минздрав инициировал создание "Медицинского холдинга Грузии" (Georgian Medical Holding). Его цель - обеспечить и продвигать здоровую конкуренцию между государственными клиниками и частным сектором.Благодаря работе холдинга во время пандемии коечный фонд во всех клиниках холдинга увеличился на 65%. Холдинг успешно управлял более чем 130 карантинными зонами и ковид-гостиницами по всей стране.Минздрав Грузии проверяет ковид-клиники >>С марта 2021 года холдинг участвует в процессе иммунизации. Были введены в действие мобильные центры иммунизации, укомплектованы мобильные бригады. На сегодняшний день на прививочных пунктах холдинга проведено около полумиллиона прививок, что составляет 25% от общего числа.В 2022 году в планах холдинга: постепенно отремонтировать и оснастить все клиники, находящиеся под его управлением, техническим оборудованием. На завершающем этапе находятся - переговоры с Европейским инвестиционным банком, который профинансирует восстановление и ремонт объектов.
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грузия, общество, новости, минздрав, республиканская больница
Как продолжит работу одна из самых главных больниц Грузии?
20:34 10.05.2022 (обновлено: 20:45 10.05.2022)
В тбилисской республиканской больнице прошла реорганизация, недавно был назначен новый директор
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Центральная университетская клиника имени академика Н. Кипшидзе (республиканская больница) с 10 мая предложит пациентам мультипрофильный сервис, сообщает Минздрав Грузии.
В течение последних двух лет, то есть с начала пандемии коронавируса, больница работала в качестве ковид-клиники. За это время республиканская больница была одной из самых масштабных ковид-центров с 340 койками. За два года клиника приняла более десяти тысяч ковид-инфицированных пациентов.
С 10 мая республиканская больница принимает как ковид-пациентов, так и тех больных, которым нужна неотложная медицинская, стационарная или амбулаторная помощь.
Пациенты смогут получить сервисы по таким направлениям, как общая хирургия, травматология, кардиохирургия, нейрохирургия, реанимация, лабораторные исследования, амбулаторное обслуживание.
В республиканской больнице обновлена инфраструктура и медтехника. Для перехода с ковид-клиники на гибридный режим проведены соответствующие эпидемиологические и инфраструктурные работы.
В ближайшем будущем с целью усиления клиники планируется увеличение коек до 600 и добавление других медицинских направлений, отмечают в Минздраве страны.
Напомним, что в тбилисской республиканской больнице прошла реорганизация. Недавно был назначен новый директор. Левана Гоподзе на посту сменила Лика Чумбуридзе.
Центральная университетская клиника имени академика Н.Кипшидзе входит в Медицинский холдинг Грузии, который объединяет клиники и медицинские центры, находящийся на государственном финансировании.
В холдинг также входят Республиканская больница Рухи, Центр психического здоровья и превенции наркомании, Универсальный медицинский центр, тбилисская детская инфекционная клиническая больница, Центр регионального здравоохранения и батумская клиническая республиканская больница.
В феврале 2020 года с целью совершенствования управления государственными клиниками Минздрав инициировал создание "Медицинского холдинга Грузии" (Georgian Medical Holding). Его цель - обеспечить и продвигать здоровую конкуренцию между государственными клиниками и частным сектором.
Благодаря работе холдинга во время пандемии коечный фонд во всех клиниках холдинга увеличился на 65%. Холдинг успешно управлял более чем 130 карантинными зонами и ковид-гостиницами по всей стране.
С марта 2021 года холдинг участвует в процессе иммунизации. Были введены в действие мобильные центры иммунизации, укомплектованы мобильные бригады. На сегодняшний день на прививочных пунктах холдинга проведено около полумиллиона прививок, что составляет 25% от общего числа.
В 2022 году в планах холдинга: постепенно отремонтировать и оснастить все клиники, находящиеся под его управлением, техническим оборудованием. На завершающем этапе находятся - переговоры с Европейским инвестиционным банком, который профинансирует восстановление и ремонт объектов.