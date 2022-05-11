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Найти убежище в Грузии станет сложнее – парламент рассматривает новую инициативу

Найти убежище в Грузии станет сложнее – парламент рассматривает новую инициативу

Законопроект определяет, что иностранец или лицо без гражданства будет иметь право повторно обратиться за международной защитой 11.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-11T09:01+0400

2022-05-11T09:01+0400

2022-05-11T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Парламент Грузии в ускоренном порядке работает над поправками в закон "О международной защите", сообщается на сайте высшего законодательного органа страны.Поправки направлены на регулирование процедуры рассмотрения по существу заявлений о предоставлении международной защиты и обжалования решений.Так, по информации депутата, по действующему законодательству Грузии, иностранец или лицо без гражданства может приехать в Грузию и подать заявку на получение статуса беженца или свидетельства о предоставлении временного убежища. В этом случае он будет зарегистрирован в качестве лица, ищущего убежище, и ему будут предоставлены льготы в виде невыдворения и запрета на экстрадицию."Однако практика последних лет показала, что этот правильный подход со стороны государства зачастую недобросовестно используют как иностранцы, так и некоторые лица без гражданства. Поэтому возникла необходимость внесения изменений в закон, в которых будут решаться вопросы рассмотрения по существу заявления о предоставлении международной защиты и обжалования решения", – сказал Мачарашвили.Кто просит и кто получает убежище в Грузии? Последние данные >>В законопроекте уточняется, что в случае издания индивидуального административно-правового акта об отказе в рассмотрении заявки о предоставлении убежища и повторном обращении за международной защитой, иностранец или лицо без гражданства не будет считаться лицом, ищущим убежища, на него не распространяется принцип невыдворения, и лицо может быть экстрадировано иностранному государству или депортировано из Грузии.Как пояснил Мачарашвили, такое же правило будет применяться в случае отзыва лицом, ищущего убежища, иска или апелляционной жалобы, обжалования решения суда или повторного обращения в суд по вопросу международной защиты.Законопроект определяет, что иностранец или лицо без гражданства будет иметь право повторно обратиться за международной защитой, даже в том случае, если ему было отказано в гуманитарном статусе.Также уточняется порядок принятия решения о повторном обращении за международной защитой. В том числе определено, что в целях установления наличия определенных законом оснований в рамках предварительного рассмотрения заявки о предоставлении повторной международной защиты, в случае необходимости проводится собеседование с иностранцем или лицом без гражданства.Число просьб о предоставлении убежища в ЕС значительно выросло >>Соответствующее изменение внесено в сопутствующий проект "Административно-процессуальный кодекс Грузии".Законопроекты рассматриваются парламентом в ускоренном порядке. Парламент поддержал законопроект 81 голосом в первом чтении.

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грузия, новости, политика, политическое убежище, парламент грузии