https://sputnik-georgia.ru/20220511/tsennye-bumagi-kompaniy-gruzii-na-londonskoy-birzhe-itogi-torgov-za-nedelyu-266567816.html

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости 11.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-11T10:40+0400

2022-05-11T10:40+0400

2022-05-11T10:40+0400

грузия

новости

tbc bank

экономика

"банк грузии"

грузинская железная дорога

еврооблигации

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0d/252300826_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_62f54dae2b39a65a6c30af4abc500444.jpg

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизилась на 0,11% и составила 85,99 доллара с доходностью 6,86%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 1,55%, торги закрылись с доходностью 6,45% по цене 99,52 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 96,32 пункта с доходностью 8,33%, за неделю цена понизилась на 0,15%.Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,14% до 85,28 пункта, доходность составила 7,01%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась на 4,72% и составила 11,7 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 228 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 11,62-12,62 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю понизилась на 1,97% и составила 5,96 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 208 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 5,9-6,1 фунта.Акции TBC Bank понизились в цене за неделю на 5,07% до 11,98 фунтов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 115 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 11,62-12,64 фунта за акцию.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации