https://sputnik-georgia.ru/20220511/zaderzhki-i-sudy---advokat-rasskazal-o-problemakh-ivanishvili-266581475.html

Задержки и суды - адвокат рассказал о проблемах Иванишвили

Задержки и суды - адвокат рассказал о проблемах Иванишвили

Упорство не сулит ничего хорошего банковской группе ни в юридическом плане, ни с точки зрения репутации, сказал адвокат 11.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-11T17:14+0400

2022-05-11T17:14+0400

2022-05-11T17:14+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Судебный спор основателя правящей партии Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили со швейцарским банком Credit Suisse совпал с рядом весьма сомнительных фактов, говорится в заявлении адвоката бизнесмена Виктора Кипиани.В марте Иванишвили выиграл в суде на Бермудских островах иск против Credit Suisse на сумму около 500 миллионов долларов, а позже подал в суд на трастовый фонд Green Vals Trust, учрежденный этим банком.По его словам, решение дать разъяснения обусловлено распространением оппозиционным телеканалом "Мтавари ахти" искаженной информации."Недавний глобальный спор господина Иванишвили с вышеупомянутой банковской группой совпал с рядом других весьма сомнительных фактов. Примечательно, что ни один из них не имеет отношения ни к спору, ни к организации Credit Suisse", - говорится в заявлении.Речь идет о задержке перевозки произведений искусства из Лондона и Нью-Йорка в период с марта до середины апреля, а также доставки в Грузию нового вертолета Иванишвили. Вертолет должен был быть в Тбилиси в начале марта, но его доставили лишь в середине апреля.Почему швейцарский банк опоздал с перечислением денег Иванишвили?>>По словам адвоката, все эти проблемы были решены юридическим путем."Позиция господина Иванишвили заключается в том, что все разногласия с Credit Suisse также должны решаться юридическим путем, и прогресс в этом отношении уже очевиден", - сказано в заявлении.По его словам, успех Иванишвили в суде на Бермудских островах уже известен общественности. Также есть все условия для успеха в процессе, который состоится в Сингапуре в сентябре этого года.Скандал с аудиозаписями в Грузии продолжается: что было на самом деле>>Однако параллельно с процессами на Бермудских островах и в Сингапуре появился новый тип нарушения прав Иванишвили банковской группой - отказ важному клиенту в своевременных и надлежащих переводах из трастового фонда банка, сказал адвокат.Более того, за невыполнением поручений клиента не последовало никаких аргументированных объяснений, а корреспонденция представителей Иванишвили оставалась без ответа несколько недель. Разногласия по поводу траста до сих пор не устранены.Если в первом случае возникает спор об ущербе, понесенном Иванишвили в результате серьезнейших структурных нарушений в деятельности швейцарского банка, и он требует возмещения именно этого ущерба, то переводы из траста касаются совершенно других активов.Как и в случае с произведениями искусства или вертолетом, спор с трастовым фондом разрешится в судебном порядке с использованием всех средств, предусмотренных соответствующим законодательством, сказал Кипиани, старший партнер юридической фирмы MKD.При этом он добавил, что это упорство не сулит ничего хорошего банковской группе ни в юридическом плане, ни с точки зрения репутации.

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грузия, новости, политика, сингапур, лондон, тбилиси, бидзина иванишвили