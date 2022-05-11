https://sputnik-georgia.ru/20220511/minyust-prizval-saakashvili-soglasitsya-na-lechenie-v-klinike-266576706.html

Минюст призвал Саакашвили согласиться на лечение в клинике

Минюст призвал Саакашвили согласиться на лечение в клинике

Ответ Саакашвили в министерстве юстиции Грузии расценили как ультиматум 11.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-11T13:59+0400

2022-05-11T13:59+0400

2022-05-11T14:06+0400

грузия

новости

политика

рати брегадзе

специальная пенитенциарная служба

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Министерство юстиции Грузии призвало заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили воспользоваться предложением о переводе в гражданскую клинику "Вивамеди" для обследования и, в случае необходимости, лечения.Предложение накануне озвучил министр Рати Брегадзе. Саакашвили согласился на этапирование в клинику, которая обслуживает пенитенциарную систему, но при условии, что к нему постоянно будут пускать членов семьи, личного врача Николоза Кипшидзе и врачей из центра "Эмпатия", а также в рабочие часы депутатов и адвокатов.В министерстве отметили, что предложение Специальной пенитенциарной службы Минюста об этапировании в гражданскую клинику было сделано в целях минимизации возможных рисков ухудшения состояния здоровья экс-президента по его же вине. Минюст не раз заявлял, что Саакашвили отказывается от части лекарств."Проведение медицинских мероприятий требует информированного согласия лица, вместо которого общественность увидела условное согласие, равносильное ультиматуму", – сказано в заявлении.О здоровье Саакашвили должны больше говорить врачи, а не политики – Хундадзе>>Там же отмечено, что Минюст и входящая в его систему Специальная пенитенциарная служба выражают полное доверие лицензированным в Грузии медицинским учреждениям и работающему там медицинскому персоналу, который всегда заботится о здоровье и жизни людей.Министерство подчеркнуло, что сотрудники пенитенциарной службы, помимо оказания медицинской помощи, круглосуточно проводят различные мероприятия по обеспечению безопасности осужденного. Любое решение будет приниматься на основе разумного баланса между этими двумя благами, отмечено в заявлении.Президент Грузии поддержала предложение о переводе Саакашвили в клинику>>Что касается допуска посетителей, в министерстве заявили, что свидания с заключенным будут проходить в соответствии с законодательством и рекомендациями медицинского персонала.Минюст призвал политически ангажированных лиц воздерживаться от любых провокационных действий, которые мешают Саакашвили принять разумное для него решение.Саакашвили выдвинул условия для перевода в гражданскую клинику>>По словам врачей группы экспертов при Народном защитнике, у Саакашвили катаболическое состояние. На фоне белкового голодания у экс-президента сокращена мышечная масса, появилась слабость. Причиной, по словам врачей, может быть резистентное посттравматическое расстройство – депрессия и анорексия.Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили настаивают на том, что его не лечат должным образом в пенитенциарном учреждении, и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за границей.

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грузия, новости, политика, рати брегадзе, специальная пенитенциарная служба, михаил саакашвили