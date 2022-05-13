https://sputnik-georgia.ru/20220513/kto-v-gruzii-sumel-pozhivitsya-na-pandemii-266633207.html

Кто в Грузии сумел поживиться на пандемии

Кто в Грузии сумел поживиться на пандемии

Борьба с коронавирусом сплотила мир, заставив его солидарно противостоять глобальной угрозе. Тем болезненней воспринимаются, по мнению колумниста Sputnik... 13.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-13T20:18+0400

2022-05-13T20:18+0400

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Болезнь наживаться на несчастьях – старая и запущенная. А грузинским банкам, как свидетельствует официальная статистика, этот нравственный недуг позволил процветать даже в пору тяжелейших для страны испытаний. Это не оговорка и не преувеличение. В условиях ковид-регуляций и поголовных ограничений коммерческие банки, как оказалось, щедро приумножали прибыль. На пиках расползания заразы рост ее, по единодушной оценке экспертов, приобрел небывалые масштабы ("Резонанси", 3.09.21).Но может, поразительный взлет на фоне общего катастрофического падения экономики в разгар пандемии стал плодом таланта и находчивости менеджмента? Могла же банковская сфера, в отличие от материальных отраслей, гибко приспособиться к новым условиям?! Могла. Более того – приспособилась. Вопрос: как и за счет чего.От финансиста Давида Цикаридзе не укрылся явный диссонанс между ростом прибыли и расширением банковских активов. Прибыль увеличилась за прошлый год едва ли не вдвое – активы практически не сдвинулись с места. То есть, рост достигнут в основном "накручиванием" стоимости услуг и комиссионных. Факторов с точки зрения эффективности довольно сомнительных и особого профессионализма не требующих.Было бы спасительным оправданием объяснить отсутствие ущерба тем, что ковид-регуляции не били по кредитным учреждениям напрямую, как, скажем, по сферам материального производства.Однако ни для кого не секрет, что реальные доходы не появляются из воздуха. Раз дополнительная прибыль не создавалась, ее просто позволили грубо перераспределить в пользу кредитного сектора. Благо, лояльная политика правительства позволила по максимуму выжать соки из индивидуальных и корпоративных клиентов.Минздрав Грузии выявил случаи присвоения премий врачей и медсестер ковид-клиник >>Извлечение сверхприбылей во время гуманитарных катаклизмов, мягко говоря, аморально даже для рьяных апологетов рыночной экономики. В обществе, претендующем на наличие демократических устоев, морали отводится далеко не последнее место в любой сфере деятельности.Это так, потому что законы, как правило, пишут, лоббируют и принимают в интересах конкретных социальных групп. Понятна острая критика экономиста Рамаза Герлиани ( "Резонанси", 31.08.21) в адрес политики Национального банка Грузии. Ряд аналитиков и вовсе оценили некоторые его действия как преступные. В том числе, не исключив, что Нацбанк прямо или опосредованно допускает колебания курса лари, позволяя коммерческим банкам извлекать огромную выгоду.Такие деформации, к сожалению, на корню нивелируют усилия правительства, сумевшего за последнее время обеспечить очень высокие темпы экономического роста. Двузначное ускорение тут же поедает аналогичный двузначный показатель инфляции. С начала года он варьировался от 13,9% до 11,8%, составив в апреле 12.8% ("Резонанси", 4.05.22). Плюс высокий банковский процент, который, как считает эксперт Лия Элиава, провоцирует массовое обнищание населения.Статистика мрачно свидетельствует: каждый шестой житель страны пребывает сегодня за чертой бедности и вынужден рассчитывать исключительно на социальную помощь. А примерно каждый шестой заемщик бывает не в состоянии в срок погасить кредит. Элементарный анализ показывает, что валить все на пандемию – значит обманывать себя и удаляться от сути проблем.Минздрав Грузии выявил случаи присвоения премий врачей и медсестер ковид-клиник >>Порой возникает подозрение, а не стал ли ковид своего рода тестом для каждого из нас? Не напомнил ли о том, что мы в равной степени находимся зоне риска перед лицом глобальных угроз – независимо от амбиций, заслуг, материального, и пройти этот тест. Процесс оказался намного продолжительней, чем казалось на первый взгляд. Очевидно, что его нравственные последствия будут еще не один год сказываться на поведении людей и их позиции.Помню, какую удивительную солидарность продемонстрировали тбилисцы в первые дни. Перед глазами письмо, вывешенное у входа в магазин недалеко от моего дома. Молодая супружеская пара предлагала безвозмездно доставлять продукты всем, кто в этом нуждается, и выполнять другие поручения. Следовали адрес, номер телефона. Разве забудешь, как в некоторых супермаркетах покупатели собирали в специально отведенных секциях продукты для одиноких и нуждающихся. Их затем доставляли волонтеры из числа столичной молодежи.По мнению психологов, любые проявления героизма по своей сути аномальны. Как аномальны и ситуации, его порождающие. Очень часто личность толкает на подвиг сиюминутный эмоциональный всплеск. Безусловно, это важно как пример, но не менее, если не более ценное качество - готовность человека и общества к постоянному будничному проявлению ответственности. Именно этот-то тест мы непрерывно сдаем и пока не сдали по сей день.Пандемия, как и все глобальные катастрофы, невольно подталкивает к оправданию всякого рода исключений, особых полномочий и далеко не всегда обоснованного неравенства. Так, с легкой руки правительства в первые же дни в стране была создана компания, наделенная монопольным правом закупать сельхозпродукцию. Пропуска-"вездеходы", позволявшие обходить запреты в любое время дня и ночи, стали по непонятным соображениям попадать в руки случайных людей. Пресса с возмущением писала об этом. Ну а затем развернулась подготовка к парламентским выборам, и все и вовсе перевернулось кверху дном.Пронырливые дельцы от "бизнеса" почувствовали себя в родной стихии и подняли головы во многих сферах жизни. Пандемия стала для них удобным прикрытием. Что мешает, например, учредить под предлогом заботы о здоровье пассажиров дополнительные ограничения, не поддающиеся внятному объяснению, но требующие проведения платных тестов?! Или как удержаться и не поживиться при распределении государственной поддержки?! Скажем, в процессе подбора ковид-гостиниц или организации коечного фонда в ковид-больницах.Правда, тут мы уже имеем дело не с отходом от высоких нравственных критериев Иммануила Канта, а с банальным нарушением законности ради извлечения личной выгоды. "Резонанси" (3.05.22) задает резонный вопрос: началось ли следствие в отношении соответствующих руководителей? Людей нередко строго наказывают за растрату нескольких десятков лари, пишет газета, а тут речь идет о миллионах! Новый министр здравоохранения открыто заявил о нецелевом использовании в период пандемии бюджетных средств на сумму 1 миллиард лари. Закупка за рубежом излишних тестов, финансирование пустующих койко-мест и т.д.Главный инфекционист Грузии назвал причину возможного ухода с должности >>Не говоря уже о случаях прямого, не постесняюсь сказать, грабежа. Выявлены факты, когда руководители клиник в 5-10 раз увеличивали себе зарплаты за счет средств, выделенных для выплаты надбавок самоотверженно ведущим борьбу с вирусом врачам и медперсоналу ("Ахали таоба", 29.04.22)…Не прочь, как оказалось, прикрыться кризисом и коммерческие структуры некоторых других отраслей. Экономика по-прежнему остается вне поля зрения политиков. Многие из них настойчиво пытаются свести внутренние проблемы страны исключительно к отбывающему тюремное наказание экс-президенту Михаилу Саакашвили. Тем временем, у экспертов возникли обоснованные подозрения, что в Грузии искусственно сдерживается снижение цен на топливо.Многие специалисты апеллируют к тому, что цена на нефть давно упала со 130 до 100-107 долларов США, лари укрепился по отношению к американской валюте – с 3,24 за доллар до 3,03. Однако бензин в Грузии не подешевел ни на один тетри, а чистая прибыль компаний с литра топлива составляет, как минимум, 0,5 лари. Аналитик Мераб Джаниашвили полагает, что объяснить положение можно лишь картельным сговором ("Резонанси", 3.05.22). Подобная практика подрывает социальную сферу, сильно удорожая транспортные расходы и негативно отражаясь на ценах на продукты и услуги.Импортеры осмелели настолько, что проигнорировали обращение премьер-министра. Вот вам результат отсутствия даже намека на реальную конкуренцию.По материалам грузинской прессыМнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, общество, политика, обзор сми, коронавирус covid-19, колумнисты