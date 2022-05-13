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Объем производства пшеницы в текущем году вырастет – прогноз FAO
Объем производства пшеницы в текущем году вырастет – прогноз FAO
Запасы зерновых в мире растут на фоне ожидаемого снижения объемов торговли по сравнению с рекордным уровнем сезона 2020–2021 годов 13.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-13T07:32+0400
2022-05-13T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Учитывая, что уборка практически всех зерновых уже завершена, прогноз ФАО по мировому производству зерновых в 2021 году в этом месяце не изменился и составляет 2 799 млн т, что на 0,8 процента выше, чем в 2020 году, говорится в обзоре Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) "Сводка предложения зерновых и спроса на зерновые".Оценка строится на ожидании того, что не менее 20% посевных площадей на Украине под озимыми культурами, в частности, озимой пшеницей, не будут убраны как в результате прямого ущерба, так и нехватки или полного отсутствия ресурсов для уборки урожая.Объем производства пшеницы в мире оценивается в 777 млн т, что практически соответствует урожаю 2020 года.Виды на урожай в Российской Федерации остаются в целом благоприятными: погодные условия также позволяют надеяться на рост урожайности и, соответственно, на увеличение объемов производства в 2022 году.В Европейском союзе прогноз по объему производства пшеницы в этом месяце был повышен до 139,5 млн т. Последние официальные данные указывают на небольшое увеличение посевных площадей под пшеницей по сравнению с предыдущими прогнозами.Прогнозируемый объем торговли зерновыми в мире в сезоне 2021-2021 годов составляет 473 млн т, что на 3,7 млн т выше по сравнению с прогнозом за прошлый месяц, но на 1,2 процента ниже рекордного уровня сезона 2020-2021 годов.Мировые цены на продовольствие в апреле незначительно снизились – FAO >>Прогноз по объему торговли пшеницей в мире в сезоне 2021-2022 годов (июль/июнь) был повышен на 1,2 млн т по сравнению с уровнем предыдущего месяца и теперь составляет 191 млн т, что на 1,0 процента выше уровня сезона 2020-2021 годов.Из-за блокировки портов экспорт пшеницы из Украины остается ограничен, и произведенный в этом месяце пересмотр прогноза в сторону повышения в основном обусловлен более высоким, чем ожидалось, экспортом из Российской Федерации: несмотря на ограничения на грузоперевозки и проведение торгово-финансовых операций Российская Федерация в течение апреля продолжала поставки, которые в основном шли в Египет, Исламскую Республику Иран и Турцию.
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Объем производства пшеницы в текущем году вырастет – прогноз FAO
07:32 13.05.2022 (обновлено: 07:58 13.05.2022)
Запасы зерновых в мире растут на фоне ожидаемого снижения объемов торговли по сравнению с рекордным уровнем сезона 2020–2021 годов
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Учитывая, что уборка практически всех зерновых уже завершена, прогноз ФАО по мировому производству зерновых в 2021 году в этом месяце не изменился и составляет 2 799 млн т, что на 0,8 процента выше, чем в 2020 году, говорится в обзоре Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) "Сводка предложения зерновых и спроса на зерновые".
Оценка строится на ожидании того, что не менее 20% посевных площадей на Украине под озимыми культурами, в частности, озимой пшеницей, не будут убраны как в результате прямого ущерба, так и нехватки или полного отсутствия ресурсов для уборки урожая.
"Несмотря на то, что прогноз по объему производства пшеницы в мире в 2022 году был несколько снижен по сравнению с уровнем предыдущего месяца, и теперь составляет 782 млн т, FAO все еще ожидает увеличения производства пшеницы в мире в этом году", – говорится в обзоре.
Объем производства пшеницы в мире оценивается в 777 млн т, что практически соответствует урожаю 2020 года.
Виды на урожай в Российской Федерации остаются в целом благоприятными: погодные условия также позволяют надеяться на рост урожайности и, соответственно, на увеличение объемов производства в 2022 году.
В Европейском союзе прогноз по объему производства пшеницы в этом месяце был повышен до 139,5 млн т. Последние официальные данные указывают на небольшое увеличение посевных площадей под пшеницей по сравнению с предыдущими прогнозами.
Прогнозируемый объем торговли зерновыми в мире в сезоне 2021-2021 годов составляет 473 млн т, что на 3,7 млн т выше по сравнению с прогнозом за прошлый месяц, но на 1,2 процента ниже рекордного уровня сезона 2020-2021 годов.
Прогноз по объему торговли пшеницей в мире в сезоне 2021-2022 годов (июль/июнь) был повышен на 1,2 млн т по сравнению с уровнем предыдущего месяца и теперь составляет 191 млн т, что на 1,0 процента выше уровня сезона 2020-2021 годов.
Из-за блокировки портов экспорт пшеницы из Украины остается ограничен, и произведенный в этом месяце пересмотр прогноза в сторону повышения в основном обусловлен более высоким, чем ожидалось, экспортом из Российской Федерации: несмотря на ограничения на грузоперевозки и проведение торгово-финансовых операций Российская Федерация в течение апреля продолжала поставки, которые в основном шли в Египет, Исламскую Республику Иран и Турцию.