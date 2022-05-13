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Восстановление туризма и экономический рост в Грузии не случайность – премьер
Восстановление туризма и экономический рост в Грузии не случайность – премьер
Восстановление туризма происходит практически очень быстро, если сравнивать данные 2019 года, то туризм восстановлен почти на 70%, заявил премьер 13.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-13T21:01+0400
2022-05-13T21:01+0400
2022-05-13T21:10+0400
грузия
новости
туризм
экономика
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Двузначный экономический рост и тенденция восстановления туризма - результат продуманной и разумной политики правительства Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.По данным статистики, реальный рост ВВП в марте 2022 года составил 10,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель за первый квартал – 14,4%.С другой стороны, по его словам, цель правительства - содействовать развитию экономики, инфраструктуры, развитию и оживлению регионов, туризма, торговли и т.д.Гарибашвили отметил, что держать тенденцию двузначного роста экономики, а также восстановления туризма стране удается в условиях "негативной волны" во всем мире, связанной с событиями на Украине."Мы очень рады, что восстановление туризма происходит практически очень быстро, если сравнивать данные 2019 года, то туризм восстановлен почти на 70%, и это очень радостные данные", - отметил он.Какие перспективы у экономики Грузии – оценка инвесткомпании >>По данным Национальной администрации туризма, число визитов международных путешественников в Грузию в январе-апреле 2022 года выросло на 272,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Грузия за четыре месяца с начала года приняла 820,8 тысячи международных визитеров, на 63,8% меньше, чем до пандемии, в 2019 году.Что касается развития экономики, в марте рост ВВП наблюдался в секторах электроснабжения, газоснабжения, подачи пара и кондиционированного воздуха, транспорта и складирования, гостиниц и ресторанов, строительства, искусства, отдыха и развлечений, горнодобывающей и обрабатывающей промышленностей.Минфин Грузии не собирается пересматривать прогноз экономического роста >>После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.
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грузия, новости, туризм, экономика, ираклий гарибашвили
Восстановление туризма и экономический рост в Грузии не случайность – премьер
21:01 13.05.2022 (обновлено: 21:10 13.05.2022)
Восстановление туризма происходит практически очень быстро, если сравнивать данные 2019 года, то туризм восстановлен почти на 70%, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Двузначный экономический рост и тенденция восстановления туризма - результат продуманной и разумной политики правительства Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
По данным статистики, реальный рост ВВП в марте 2022 года составил 10,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель за первый квартал – 14,4%.
"Мы, конечно, радуемся экономическому росту, но это происходит не случайно, друзья, это результат нашей продуманной, разумной и прагматичной политики, чтобы, с одной стороны, сохранить мир, мирная политика и долгосрочная стабильность", - заявил премьер журналистам.
С другой стороны, по его словам, цель правительства - содействовать развитию экономики, инфраструктуры, развитию и оживлению регионов, туризма, торговли и т.д.
Гарибашвили отметил, что держать тенденцию двузначного роста экономики, а также восстановления туризма стране удается в условиях "негативной волны" во всем мире, связанной с событиями на Украине.
"Мы очень рады, что восстановление туризма происходит практически очень быстро, если сравнивать данные 2019 года, то туризм восстановлен почти на 70%, и это очень радостные данные", - отметил он.
По данным Национальной администрации туризма, число визитов международных путешественников в Грузию в январе-апреле 2022 года выросло на 272,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Грузия за четыре месяца с начала года приняла 820,8 тысячи международных визитеров, на 63,8% меньше, чем до пандемии, в 2019 году.
Что касается развития экономики, в марте рост ВВП наблюдался в секторах электроснабжения, газоснабжения, подачи пара и кондиционированного воздуха, транспорта и складирования, гостиниц и ресторанов, строительства, искусства, отдыха и развлечений, горнодобывающей и обрабатывающей промышленностей.
После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.