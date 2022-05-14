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Грузия ждет роста туристов из Казахстана – Air Astana добавляет рейсы

Грузия ждет роста туристов из Казахстана – Air Astana добавляет рейсы

Национальная администрация туризма Грузии принимает популярных блогеров-путешественников из Казахстана 14.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-14T10:32+0400

2022-05-14T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. В связи с ростом спроса на Грузию среди казахстанских путешественников, авиакомпания Air Astana планирует увеличить количество рейсов, заявил представитель авиакомпании Тлек Абдрахимов, в ходе инфотура по городам Грузии.Национальная администрация туризма Грузии принимает популярных блогеров-путешественников из Казахстана и представителей Air Astana. Цель инфотура – ​​популяризация грузинских туристических продуктов в Казахстане и привлечение туристических потоков.В рамках инфотура блогеры и представители авиакомпании уже посетили Тбилиси, Уплисцихе и Боржоми.Также в планах посетить родину виноделия – Кахети. Группу из 13 человек повезут в город любви Сигнахи, где их ознакомят с местной кухней и покажут озеро Лопота.Параллельно с туром блогеры подготовят фото- и видеорепортажи о природе, культуре, кухне и городах Грузии, с которыми смогут ознакомиться в Сети десятки тысяч интернет-пользователей.Туризм в Грузии вырос почти в три раза >>"Ваша страна очень гостеприимна. Надеюсь, что при поддержке Национальной администрации туризма и компании Air Astana многие путешественники из Казахстана посетят Грузию и познакомятся с прекрасной страной с ее удивительными людьми", – сказал блогер из Казахстана Якоб Федоров.По информации Национальной администрации туризма, за четыре месяца с начала 2022 года Грузию посетили более 20 тысяч граждан Казахстана, что на 476% больше, чем за аналогичный период 2021 года, и на 22,5% больше, чем в 2019-м.Восстановление туризма и экономический рост в Грузии не случайно – премьер >>Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Его доля в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому восстановление отрасли крайне важно для возрождения деловой активности в стране.Для того, чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, власти проводят разные рекламные кампании и информационные туры.

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грузия, новости, туризм, казахстан