https://sputnik-georgia.ru/20220516/gendirektor-zavodov-borzhomi-reshil-vstretitsya-s-rabotnikami-kompanii-266678020.html

Гендиректор заводов "Боржоми" решил встретиться с работниками компании

Гендиректор заводов "Боржоми" решил встретиться с работниками компании

На акциях протеста работники "Боржоми" выдвинули несколько требований, среди них повышение заработной платы на 10% 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T19:27+0400

2022-05-16T19:27+0400

2022-05-16T19:56+0400

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"боржоми"

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Генеральный директор компании IDS Borjomi Иванэ Мачавариани выразил готовность встретиться с работниками заводов по розливу минеральной воды во вторник, 17 мая, в 12 часов, сообщает Профсоюз трудоустроенных в аграрных хозяйствах, торговле и промышленности.В конце апреля компания IDS Borjomi сообщила о временной приостановке производства в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Работникам были предложены новые условия, часть с ними не согласилась и начала акции протеста. В результате были уволены 49 человек из более чем 685 работников.Таким образом, работники пока не приняли решение, соглашаться или нет на предложение гендиректора, встречи с которым они требовали более двух недель на акциях протеста.Согласно распространенной информации, 17 мая состоятся две встречи - в 12:00 с работниками первого завода, а в 15:00 - с работниками второго.Профсоюз уже направил письмо в аппарат Народного защитника Грузии в связи с многочисленными нарушениями и дискриминацией в отношении работников компании со стороны руководства.Работники заводов "Боржоми" выдвинули новые требования >>На акциях протеста работники "Боржоми" выдвинули несколько требований, среди них повышение заработной платы на 10%, восстановление на местах уволенных работников и возврат старых контрактов. А также встречи с премьер-министром и гендиректором компании.Роль медиатора в урегулировании вопроса на себя взял Минздрав Грузии. Встречи между сторонами при участии посредника прошли 8 и 9 мая. О конкретных результатах встречи официальной информации не поступало.Новым владельцем "Боржоми" может стать грузинский бизнесмен Гия Орджоникидзе >>Международная компания IDS Borjomi International является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод.На сегодняшний день в IDS Borjomi International входят: IDS Borjomi Georgia (Грузия), IDS Group Ukraine (Украина), IDS Borjomi Russia (Россия), IDS Borjomi Azerbaijan (Азербайджан), IDS Borjomi Belarus (Беларусь) и IDS Borjomi Europe (Литва). Компания производит такие бренды минеральных вод, как "Боржоми", "Ликани", "Миргородская", "Моршинская", "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая Кристальная", "Святой источник", "Эдельвейс" и другие.С 2013 года 60% контрольного пакета акций IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции.

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грузия, новости, общество, "боржоми"