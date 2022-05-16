https://sputnik-georgia.ru/20220516/pensionery-v-gruzii-vospolzuyutsya-novymi-usloviyami-kreditovaniya-266676339.html

Пенсионеры в Грузии воспользуются новыми условиями кредитования

Пенсионеры в Грузии воспользуются новыми условиями кредитования

Победителем тендера на выдачу пенсий стал "Либерти банк", который уже много лет обслуживает пенсионеров 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T19:02+0400

2022-05-16T19:02+0400

2022-05-16T19:02+0400

грузия

новости

liberty bank

зураб азарашвили

минздрав грузии

пенсионная реформа

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Кредиты, которые выдаются пенсионерам в Грузии, будут привязаны к ставке рефинансирования и составят максимум +15%, вместо сегодняшних 25,8% и 30,6%, как было прежде, соответствующее заявление было сделано после заседания правительства Грузии.С лета 2021 года правительство Грузии активно обсуждает пути снижения ставки на банковское обслуживание пенсионеров.По словам главы правительства, несколько месяцев назад он поручил министру экономики Левану Давиташвили, главе Минздрава Зурабу Азарашвили и главе Минфина Лаше Хуцишвили создать межведомственную комиссию и урегулировать этот вопрос."Сегодня завершился тендер, который был объявлен со значительно улучшенными условиями для наших пенсионеров. Победителем тендера стал тот же банк "Либерти", который уже много лет обслуживает пенсионеров. Это важно, потому что у них есть соответствующий опыт и инфраструктура", - сказал глава Минздрава Азарашвили.По его словам, правительство ожидает снижения ставки рефинансирования, а условия кредитования и обслуживания пенсионеров станут еще дешевле в ближайшие годы.Каждый четвертый пенсионер или неимущий в Грузии должен банку >>На протяжении последних лет эксклюзивным агентом правительства Грузии по распределению пенсий и социальных пособий является Liberty Bank. Договор с банком был оформлен в 2014 году. Его срок истек в 2019 году, однако соглашение с финансовым учреждением было продлено до 2022 года.Liberty Bank - третий по величине банк Грузии с совокупными активами более 2 миллиардов лари (641 миллион долларов) и капиталом 200 миллионов лари (64,1 миллиона долларов). У банка самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов. В Liberty Bank работает более 4 600 сотрудников, обслуживающих более 1,7 миллиона клиентов.В Грузии обсудили роль Пенсионного фонда в развитии экономики страны >>Пенсия по возрасту в Грузии полагается женщинам от 60 лет и мужчинам – от 65 лет. Пенсионеры до 70 лет получают пенсию в размере 260 лари ( около 85 долларов), а старше 70 – 300 лари (100 долларов). При этом те, кто живет в высокогорных регионах, получают дополнительную надбавку к своей пенсии.Всего, по данным на начало года, в Грузии пенсию получают около 794,4 тысячи человек, из которых 417,4 тысячи старше 70 лет.

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грузия, новости, liberty bank, зураб азарашвили, минздрав грузии, пенсионная реформа