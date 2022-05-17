https://sputnik-georgia.ru/20220517/dokhody-gruzii-ot-turistov-prodolzhayut-rasti-266686292.html

Доходы Грузии от туристов продолжают расти

Доходы Грузии от туристов продолжают расти

Отрасль формируется по-новому, в частности, в туризме растет число долгосрочных визитов, отметил министр 17.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-17T07:01+0400

2022-05-17T07:01+0400

2022-05-17T08:05+0400

грузия

новости

туризм

экономика

леван давиташвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1a/259899907_0:148:2048:1300_1920x0_80_0_0_e449e4740f38bdf56a31197a9a17763b.jpg

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников за январь-апрель составили 582 миллиона долларов, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году. С 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.Важным министр назвал тот факт, что отрасль формируется по-новому. В частности, в туризме растет число долгосрочных визитов."Соответственно, доходы восстанавливаются лучше. Это очень важный фактор для того, чтобы те экономические показатели, которые мы запланировали, были выполнены до конца года", – отметил он.Также Давиташвили отметил и восстановление пассажиропотока на 52% к уровню 2019 года. По его словам, у Грузии есть свое притяжение и большая заинтересованность со стороны туристов.По информации министра, в мае планируется до 400 полетов по разным направлениям.Грузию признали безопасной страной для делового туризма >>"На этой неделе у нас будут очень важные, интересные новшества по направлению туризма", – сказал Давиташвили.По данным Национальной администрации туризма, число визитов международных путешественников в Грузию в январе-апреле 2022 года выросло на 272,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Грузия за четыре месяца с начала года приняла 820,8 тысячи международных визитеров, что на 63,8% меньше, чем до пандемии в 2019 году.В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.Восстановление туризма и экономический рост в Грузии не случайность – премьер >>В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, туризм, экономика, леван давиташвили