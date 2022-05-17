https://sputnik-georgia.ru/20220517/eto-nepravilnyy-podkhod-v-gruzinskoy-mechte-otvetili-na-zayavlenie-posolstva-ssha-266694440.html

"Это неправильный подход" - в "Грузинской мечте" ответили на заявление посольства США

"Это неправильный подход" - в "Грузинской мечте" ответили на заявление посольства США

Американское посольство назвало тревожной практикой уголовное преследование противников действующей власти 17.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-17T12:40+0400

2022-05-17T12:40+0400

2022-05-17T13:05+0400

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единое нацдвижение

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Неправильно считать, что политики и представители СМИ имеют какие-то особые привилегии и могут избегать ответственности перез законом, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.Накануне посольство США заявило, что тюремный приговор гендиректору оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия ставит под сомнение приверженность Грузии верховенству закона и еще раз подчеркивает фундаментальное значение независимой и беспристрастной судебной системы. Это, по словам депутата парламента, "неправильный подход".Он отметил, что когда ведется какое-либо судебное разбирательство над политиком или представителем критически настроенных СМИ, всегда наблюдается "особый интерес"."К таким делам не стоит относиться небрежно и стандарт ведения подобных дел должен быть высоким. Это то, что и частично сказала посол США... Она сказала, что вопросы не должны возникать, и это правильная оценка", - отметил Сарджвеладзе в эфире телеканала POSTV.Депутат считает, что вопросы не должны возникать и в связи с решением, которое было принято в рамках судебного разбирательства в отношении политика или критически настроенного СМИ. "В таком случае исключены разговоры о том, что мы имеем дело с политическим преследованием", - отметил Сарджвеладзе.По его словам, в обществе, к сожалению, внедрен "синдром индульгенции", создателями которого являются лидеры "Единого национального движения".Оппозиционные журналисты объявили о своих планах по поддержке гендиректора телеканала >>"К сожалению, наши оппоненты политическими инсинуациями попытаются использовать это для реализации своих меркантильных политических интересов. Постараются объявить человека политзаключенным только для того, чтобы записать себе определенные баллы", - отметил он.Тбилисский городской суд накануне завершил рассмотрение дела о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари в период, когда Гварамия был его гендиректором. В правящей партии подчеркнули, что Гварамия начал выкачивать деньги из телеканала, когда права на него заявил прежний владелец - Кибар Халваши. Как в Грузии отреагировали на арест гендиректора оппозиционного телеканала>>Суд признал Гварамия и бывшего финдиректора "Рустави 2" Кахабера Дамения виновными в злоупотреблении полномочиями. Гварамия был приговорен к трем годам и шести месяцам тюрьмы, а Дамения оштрафован на 50 тысяч лари. В тот же день сделало заявление посольство США в Грузии: "Тревожная практика выборочного расследования и уголовного преследования лиц, противостоящих действующей власти, подрывает доверие общества к полиции, прокуратуре, судам и самому правительству".Как отметили в посольстве, это особенно недопустимо в то время, когда у Грузии есть беспрецедентная возможность углубить свою евроатлантическую интеграцию и даже политизированное восприятие уголовного преследования может нанести ущерб."Твердая позиция Соединенных Штатов заключается в том, что здоровая демократия зависит от обеспечения независимости судебной системы и защиты свободы СМИ. Вот почему мы постоянно призываем правительство провести существенные реформы для защиты фундаментальных демократических принципов", - говорится в заявлении.В посольстве США также отметили, что это уголовное дело с самого начала породило немало вопросов.

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политика, грузия, новости, ника гварамия, сша, тбилисский городской суд, грузинская мечта, единое нацдвижение, михаил саакашвили