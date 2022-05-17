https://sputnik-georgia.ru/20220517/eto-nepravilnyy-podkhod-v-gruzinskoy-mechte-otvetili-na-zayavlenie-posolstva-ssha-266694440.html
"Это неправильный подход" - в "Грузинской мечте" ответили на заявление посольства США
"Это неправильный подход" - в "Грузинской мечте" ответили на заявление посольства США
Американское посольство назвало тревожной практикой уголовное преследование противников действующей власти 17.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-17T12:40+0400
2022-05-17T12:40+0400
2022-05-17T13:05+0400
политика
грузия
новости
ника гварамия
сша
тбилисский городской суд
грузинская мечта
единое нацдвижение
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Неправильно считать, что политики и представители СМИ имеют какие-то особые привилегии и могут избегать ответственности перез законом, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.Накануне посольство США заявило, что тюремный приговор гендиректору оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия ставит под сомнение приверженность Грузии верховенству закона и еще раз подчеркивает фундаментальное значение независимой и беспристрастной судебной системы. Это, по словам депутата парламента, "неправильный подход".Он отметил, что когда ведется какое-либо судебное разбирательство над политиком или представителем критически настроенных СМИ, всегда наблюдается "особый интерес"."К таким делам не стоит относиться небрежно и стандарт ведения подобных дел должен быть высоким. Это то, что и частично сказала посол США... Она сказала, что вопросы не должны возникать, и это правильная оценка", - отметил Сарджвеладзе в эфире телеканала POSTV.Депутат считает, что вопросы не должны возникать и в связи с решением, которое было принято в рамках судебного разбирательства в отношении политика или критически настроенного СМИ. "В таком случае исключены разговоры о том, что мы имеем дело с политическим преследованием", - отметил Сарджвеладзе.По его словам, в обществе, к сожалению, внедрен "синдром индульгенции", создателями которого являются лидеры "Единого национального движения".Оппозиционные журналисты объявили о своих планах по поддержке гендиректора телеканала >>"К сожалению, наши оппоненты политическими инсинуациями попытаются использовать это для реализации своих меркантильных политических интересов. Постараются объявить человека политзаключенным только для того, чтобы записать себе определенные баллы", - отметил он.Тбилисский городской суд накануне завершил рассмотрение дела о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари в период, когда Гварамия был его гендиректором. В правящей партии подчеркнули, что Гварамия начал выкачивать деньги из телеканала, когда права на него заявил прежний владелец - Кибар Халваши. Как в Грузии отреагировали на арест гендиректора оппозиционного телеканала>>Суд признал Гварамия и бывшего финдиректора "Рустави 2" Кахабера Дамения виновными в злоупотреблении полномочиями. Гварамия был приговорен к трем годам и шести месяцам тюрьмы, а Дамения оштрафован на 50 тысяч лари. В тот же день сделало заявление посольство США в Грузии: "Тревожная практика выборочного расследования и уголовного преследования лиц, противостоящих действующей власти, подрывает доверие общества к полиции, прокуратуре, судам и самому правительству".Как отметили в посольстве, это особенно недопустимо в то время, когда у Грузии есть беспрецедентная возможность углубить свою евроатлантическую интеграцию и даже политизированное восприятие уголовного преследования может нанести ущерб."Твердая позиция Соединенных Штатов заключается в том, что здоровая демократия зависит от обеспечения независимости судебной системы и защиты свободы СМИ. Вот почему мы постоянно призываем правительство провести существенные реформы для защиты фундаментальных демократических принципов", - говорится в заявлении.В посольстве США также отметили, что это уголовное дело с самого начала породило немало вопросов.
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политика, грузия, новости, ника гварамия, сша, тбилисский городской суд, грузинская мечта, единое нацдвижение, михаил саакашвили
"Это неправильный подход" - в "Грузинской мечте" ответили на заявление посольства США
12:40 17.05.2022 (обновлено: 13:05 17.05.2022)
Американское посольство назвало тревожной практикой уголовное преследование противников действующей власти
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Неправильно считать, что политики и представители СМИ имеют какие-то особые привилегии и могут избегать ответственности перез законом, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.
Накануне посольство США заявило, что тюремный приговор гендиректору оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия ставит под сомнение приверженность Грузии верховенству закона и еще раз подчеркивает фундаментальное значение независимой и беспристрастной судебной системы.
"Кто-то считает нормальным, что поскольку Саакашвили политик, у него есть право избежать правосудия. Однако непонятно, почему такое право не может быть у остальных 9 тысяч заключенных. Так же и в случае работы в СМИ, как будто у людей появляется бронь, чтобы на них не распространялась ответственность", - сказал Сарджвеладзе.
Это, по словам депутата парламента, "неправильный подход".
Он отметил, что когда ведется какое-либо судебное разбирательство над политиком или представителем критически настроенных СМИ, всегда наблюдается "особый интерес".
"К таким делам не стоит относиться небрежно и стандарт ведения подобных дел должен быть высоким. Это то, что и частично сказала посол США... Она сказала, что вопросы не должны возникать, и это правильная оценка", - отметил Сарджвеладзе в эфире телеканала POSTV.
Депутат считает, что вопросы не должны возникать и в связи с решением, которое было принято в рамках судебного разбирательства в отношении политика или критически настроенного СМИ.
"В таком случае исключены разговоры о том, что мы имеем дело с политическим преследованием", - отметил Сарджвеладзе.
По его словам, в обществе, к сожалению, внедрен "синдром индульгенции", создателями которого являются лидеры "Единого национального движения".
"К сожалению, наши оппоненты политическими инсинуациями попытаются использовать это для реализации своих меркантильных политических интересов. Постараются объявить человека политзаключенным только для того, чтобы записать себе определенные баллы", - отметил он.
Тбилисский городской суд накануне завершил рассмотрение дела о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари в период, когда Гварамия был его гендиректором. В правящей партии подчеркнули, что Гварамия начал выкачивать деньги из телеканала, когда права на него заявил прежний владелец - Кибар Халваши.
Суд признал Гварамия и бывшего финдиректора "Рустави 2" Кахабера Дамения виновными в злоупотреблении полномочиями. Гварамия был приговорен к трем годам и шести месяцам тюрьмы, а Дамения оштрафован на 50 тысяч лари.
В тот же день сделало заявление посольство США в Грузии: "Тревожная практика выборочного расследования и уголовного преследования лиц, противостоящих действующей власти, подрывает доверие общества к полиции, прокуратуре, судам и самому правительству".
Как отметили в посольстве, это особенно недопустимо в то время, когда у Грузии есть беспрецедентная возможность углубить свою евроатлантическую интеграцию и даже политизированное восприятие уголовного преследования может нанести ущерб.
"Твердая позиция Соединенных Штатов заключается в том, что здоровая демократия зависит от обеспечения независимости судебной системы и защиты свободы СМИ. Вот почему мы постоянно призываем правительство провести существенные реформы для защиты фундаментальных демократических принципов", - говорится в заявлении.
В посольстве США также отметили, что это уголовное дело с самого начала породило немало вопросов.