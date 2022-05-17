Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220517/eto-nepravilnyy-podkhod-v-gruzinskoy-mechte-otvetili-na-zayavlenie-posolstva-ssha-266694440.html
"Это неправильный подход" - в "Грузинской мечте" ответили на заявление посольства США
"Это неправильный подход" - в "Грузинской мечте" ответили на заявление посольства США
Американское посольство назвало тревожной практикой уголовное преследование противников действующей власти 17.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-17T12:40+0400
2022-05-17T13:05+0400
политика
грузия
новости
ника гварамия
сша
тбилисский городской суд
грузинская мечта
единое нацдвижение
михаил саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/15/250409011_0:0:1776:999_1920x0_80_0_0_eaa96e44434347a7cbd06a315d14e09a.jpg
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Неправильно считать, что политики и представители СМИ имеют какие-то особые привилегии и могут избегать ответственности перез законом, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.Накануне посольство США заявило, что тюремный приговор гендиректору оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия ставит под сомнение приверженность Грузии верховенству закона и еще раз подчеркивает фундаментальное значение независимой и беспристрастной судебной системы. Это, по словам депутата парламента, "неправильный подход".Он отметил, что когда ведется какое-либо судебное разбирательство над политиком или представителем критически настроенных СМИ, всегда наблюдается "особый интерес"."К таким делам не стоит относиться небрежно и стандарт ведения подобных дел должен быть высоким. Это то, что и частично сказала посол США... Она сказала, что вопросы не должны возникать, и это правильная оценка", - отметил Сарджвеладзе в эфире телеканала POSTV.Депутат считает, что вопросы не должны возникать и в связи с решением, которое было принято в рамках судебного разбирательства в отношении политика или критически настроенного СМИ. "В таком случае исключены разговоры о том, что мы имеем дело с политическим преследованием", - отметил Сарджвеладзе.По его словам, в обществе, к сожалению, внедрен "синдром индульгенции", создателями которого являются лидеры "Единого национального движения".Оппозиционные журналисты объявили о своих планах по поддержке гендиректора телеканала &gt;&gt;"К сожалению, наши оппоненты политическими инсинуациями попытаются использовать это для реализации своих меркантильных политических интересов. Постараются объявить человека политзаключенным только для того, чтобы записать себе определенные баллы", - отметил он.Тбилисский городской суд накануне завершил рассмотрение дела о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари в период, когда Гварамия был его гендиректором. В правящей партии подчеркнули, что Гварамия начал выкачивать деньги из телеканала, когда права на него заявил прежний владелец - Кибар Халваши. Как в Грузии отреагировали на арест гендиректора оппозиционного телеканала&gt;&gt;Суд признал Гварамия и бывшего финдиректора "Рустави 2" Кахабера Дамения виновными в злоупотреблении полномочиями. Гварамия был приговорен к трем годам и шести месяцам тюрьмы, а Дамения оштрафован на 50 тысяч лари. В тот же день сделало заявление посольство США в Грузии: "Тревожная практика выборочного расследования и уголовного преследования лиц, противостоящих действующей власти, подрывает доверие общества к полиции, прокуратуре, судам и самому правительству".Как отметили в посольстве, это особенно недопустимо в то время, когда у Грузии есть беспрецедентная возможность углубить свою евроатлантическую интеграцию и даже политизированное восприятие уголовного преследования может нанести ущерб."Твердая позиция Соединенных Штатов заключается в том, что здоровая демократия зависит от обеспечения независимости судебной системы и защиты свободы СМИ. Вот почему мы постоянно призываем правительство провести существенные реформы для защиты фундаментальных демократических принципов", - говорится в заявлении.В посольстве США также отметили, что это уголовное дело с самого начала породило немало вопросов.
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/15/250409011_61:0:1578:1138_1920x0_80_0_0_f2819b54a9003b291ff0ad19e760e3bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, грузия, новости, ника гварамия, сша, тбилисский городской суд, грузинская мечта, единое нацдвижение, михаил саакашвили

"Это неправильный подход" - в "Грузинской мечте" ответили на заявление посольства США

12:40 17.05.2022 (обновлено: 13:05 17.05.2022)
© Ministry of Justice of Georgia Депутат от правящей партии Михаил Сарджвеладзе
Депутат от правящей партии Михаил Сарджвеладзе - Sputnik Грузия, 1920, 17.05.2022
© Ministry of Justice of Georgia
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Американское посольство назвало тревожной практикой уголовное преследование противников действующей власти
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Неправильно считать, что политики и представители СМИ имеют какие-то особые привилегии и могут избегать ответственности перез законом, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.
Накануне посольство США заявило, что тюремный приговор гендиректору оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия ставит под сомнение приверженность Грузии верховенству закона и еще раз подчеркивает фундаментальное значение независимой и беспристрастной судебной системы.

"Кто-то считает нормальным, что поскольку Саакашвили политик, у него есть право избежать правосудия. Однако непонятно, почему такое право не может быть у остальных 9 тысяч заключенных. Так же и в случае работы в СМИ, как будто у людей появляется бронь, чтобы на них не распространялась ответственность", - сказал Сарджвеладзе.

Это, по словам депутата парламента, "неправильный подход".
Он отметил, что когда ведется какое-либо судебное разбирательство над политиком или представителем критически настроенных СМИ, всегда наблюдается "особый интерес".
"К таким делам не стоит относиться небрежно и стандарт ведения подобных дел должен быть высоким. Это то, что и частично сказала посол США... Она сказала, что вопросы не должны возникать, и это правильная оценка", - отметил Сарджвеладзе в эфире телеканала POSTV.
Депутат считает, что вопросы не должны возникать и в связи с решением, которое было принято в рамках судебного разбирательства в отношении политика или критически настроенного СМИ.
"В таком случае исключены разговоры о том, что мы имеем дело с политическим преследованием", - отметил Сарджвеладзе.
По его словам, в обществе, к сожалению, внедрен "синдром индульгенции", создателями которого являются лидеры "Единого национального движения".
Оппозиционные журналисты объявили о своих планах по поддержке гендиректора телеканала >>
"К сожалению, наши оппоненты политическими инсинуациями попытаются использовать это для реализации своих меркантильных политических интересов. Постараются объявить человека политзаключенным только для того, чтобы записать себе определенные баллы", - отметил он.
Тбилисский городской суд накануне завершил рассмотрение дела о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари в период, когда Гварамия был его гендиректором. В правящей партии подчеркнули, что Гварамия начал выкачивать деньги из телеканала, когда права на него заявил прежний владелец - Кибар Халваши.
Как в Грузии отреагировали на арест гендиректора оппозиционного телеканала>>
Суд признал Гварамия и бывшего финдиректора "Рустави 2" Кахабера Дамения виновными в злоупотреблении полномочиями. Гварамия был приговорен к трем годам и шести месяцам тюрьмы, а Дамения оштрафован на 50 тысяч лари.
В тот же день сделало заявление посольство США в Грузии: "Тревожная практика выборочного расследования и уголовного преследования лиц, противостоящих действующей власти, подрывает доверие общества к полиции, прокуратуре, судам и самому правительству".
Как отметили в посольстве, это особенно недопустимо в то время, когда у Грузии есть беспрецедентная возможность углубить свою евроатлантическую интеграцию и даже политизированное восприятие уголовного преследования может нанести ущерб.
"Твердая позиция Соединенных Штатов заключается в том, что здоровая демократия зависит от обеспечения независимости судебной системы и защиты свободы СМИ. Вот почему мы постоянно призываем правительство провести существенные реформы для защиты фундаментальных демократических принципов", - говорится в заявлении.
В посольстве США также отметили, что это уголовное дело с самого начала породило немало вопросов.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0