https://sputnik-georgia.ru/20220517/pochemu-v-gruzii-dorogoe-toplivo--vlasti-prodolzhayut-razbiratsya-v-voprose-266707321.html

Почему в Грузии дорогое топливо – власти продолжают разбираться в вопросе

Почему в Грузии дорогое топливо – власти продолжают разбираться в вопросе

Задача правительства заключается в обеспечении населения максимально дешевым топливом, имея полноценную и конкурентную среду на рынке, заявил министр 17.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-17T18:39+0400

2022-05-17T18:39+0400

2022-05-17T18:39+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. В Грузии рассматривается возможность поставок автомобильного топлива из недорогих источников, а также доведение маржи до минимума, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.По поручению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, Экономический совет при правительстве разбирается в причинах резкого роста стоимости топлива в стране. Уже состоялись переговоры с представителями малых розничных торговых сетей и импортерами при участии глав Минэкономики и Минфина, а также главы Национального агентства конкуренции.Давиташвили отметил, что причина роста стоимости топлива в мире кроется в геополитической ситуации, которая отражается и на Грузии. Тем не менее, по его словам, задача правительства заключается в обеспечении населения максимально дешевым топливом, имея полноценную и конкурентную среду на рынке."Мы также обсудили поднятые ими (представителями малых сетей) проблемы, поговорили о том, что может сделать государство для повышения конкурентоспособности, поговорили об альтернативных источниках поставок, которые могли бы быть относительно дешевле, а также обсудили вопросы качества и надежности", - сказал министр.Агентство конкуренции уже предоставило правительству промежуточный отчет о состоянии на рынке топлива в Грузии, в котором говорится, что у крупных компаний, владеющих до 60% розничного рынка, были ресурсы для снижения цен на топливо. Чтобы проанализировать отчет, экономическая команда правительства вместе с представителями сектора будет совместно работать над результатами отчета мониторинга.Могли, но не снизили - Агентство конкуренции о ценах на топливо в Грузии >>"В итоге, надеемся, что при максимальной координации у нас будет прозрачная и конкурентная среда на рынке", - сказал Давиташвили.По словам Давиташвили, на этой неделе продолжится коммуникация с представителями более крупных топливных сетей.Власти Грузии считают необоснованным уровень подорожания топлива >>Цены на топливо в Грузии начали расти с осени прошлого года, однако резкие скачки были зафиксированы в феврале-марте текущего. В частности, бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,2 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (около 1,3 доллара).

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грузия, экономика, новости, леван давиташвили, цены, нефтепродукты