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Президент Грузии: Запад не рассматривает санкции против Иванишвили

Президент Грузии: Запад не рассматривает санкции против Иванишвили

Ни на одной встрече в США или Европе этот вопрос поставлен не был, заявила президент 13.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-13T19:06+0400

2022-05-13T19:06+0400

2022-05-13T19:06+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. Во время моих визитов в США и Европу вопрос введения санкций против экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили не рассматривался, сказала президент Грузии Саломе Зурабишвили журналистам.Российский политолог Андрей Пионтковский в эфире "Украина 24" во вторник призвал украинцев к активности для открытия на территории Грузии второго фронта. По его словам, для этого против миллиардера Бидзины Иванишвили следует ввести санкции. После этого, как уверен Пионтковский, "Иванишвили сбежит и режим рухнет", а Грузия освободится.В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" назвали Пионтковского шарлатаном и человеком без авторитета.О том, что никакого второго фронта в Грузии не будет, не раз заявляли премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и высокопоставленные чиновники. По словам премьера, Грузия должна поддерживать мир и стабильность в регионе.Иванишвили продолжит судиться со швейцарским банком Credit Suisse >>В свою очередь, к открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей ДаниловРоссия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Читайте также:

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