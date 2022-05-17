https://sputnik-georgia.ru/20220517/rabochie-zavoda-borzhomi-ne-yavilis-na-vstrechu-s-gendirektorom-266703054.html

Рабочие завода "Боржоми" не явились на встречу с гендиректором

Рабочие завода "Боржоми" не явились на встречу с гендиректором

Компания IDS Borjomi сообщила о временной приостановке производства в Грузии из-за финансовых проблем в апреле 17.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-17T16:24+0400

2022-05-17T16:24+0400

2022-05-17T16:24+0400

грузия

новости

общество

"боржоми"

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Работники заводов по розливу минеральной воды не явились на встречу с генеральным директором компании IDS Borjomi Иванэ Мачавариани, запланированную на 17 мая.В конце апреля компания IDS Borjomi сообщила о временной приостановке производства в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Работникам были предложены новые условия, часть с ними не согласилась и начала акции протеста. В результате были уволены 49 человек из более чем 685 работников.По информации телеканал "Рустави 2", отказ от встречи с руководством работники компании объяснили тем, что на нее не пригласили уволенных сотрудников.Гендиректор заводов "Боржоми" решил встретиться с работниками компании >>По их словам, встреча с Мачавариани состоится лишь в том случае, если на ней будут присутствовать их бывшие коллеги.Работники IDS Borjomi продолжают требовать восстановить на работе все 49 человек, вернуть старые контракты, а также повысить зарплаты на 30%.Новым владельцем "Боржоми" может стать грузинский бизнесмен Гия Орджоникидзе >>Роль медиатора в урегулировании вопроса на себя взял Минздрав Грузии. Встречи между сторонами при участии посредника прошли 8 и 9 мая. О конкретных результатах встречи официальной информации не поступало.Международная компания IDS Borjomi International является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод.На сегодняшний день в IDS Borjomi International входят: IDS Borjomi Georgia (Грузия), IDS Group Ukraine (Украина), IDS Borjomi Russia (Россия), IDS Borjomi Azerbaijan (Азербайджан), IDS Borjomi Belarus (Беларусь) и IDS Borjomi Europe (Литва). Компания производит такие бренды минеральных вод, как "Боржоми", "Ликани", "Миргородская", "Моршинская", "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая Кристальная", "Святой источник", "Эдельвейс" и другие.

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грузия, новости, общество, "боржоми"