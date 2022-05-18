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Грузия станет страной-хозяйкой крупнейшей выставки туризма в Берлине

Грузия станет страной-хозяйкой крупнейшей выставки туризма в Берлине

Выставка-ярмарка ITB Berlin впервые пройдет в реальном формате после пандемии коронавируса 18.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-18T07:01+0400

2022-05-18T07:01+0400

2022-05-18T07:01+0400

грузия

новости

туризм

мариам квривишвили

германия

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Грузия примет участие в ведущей туристической выставке ITB Berlin в 2023 году в Берлине в качестве страны-хозяйки, - заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.Соответствующий меморандум глава экономического ведомства Грузии подписал вместе с директором выставки ITB Berlin Дэвидом Рутцем, и исполняющей обязанности главы Национальной администрации туризма Грузии Медеей Джаниашвили.Всего за право стать хозяйкой выставки боролись около 25 стран. Выставка-ярмарка ITB Berlin впервые пройдет в реальном формате после пандемии коронавируса."Это, безусловно, дает Грузии беспрецедентно важную возможность, в первую очередь – повысить туристическую узнаваемость страны и повысить ее на международной арене. Это поможет укрепить наш частный сектор как на немецком, так и на международном рынке туризма", - заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.Доходы Грузии от туристов продолжают расти >>После подписания меморандума Национальная администрация туризма и ITB Berlin организовали встречи в формате B2B с представителями грузинского и немецкого туристического бизнеса. Координатор стран, принимающих выставку ITB Berlin Рика Жан-Франсуа, проведет презентацию с представителями туристической сферы о статусе Грузии на мероприятии в 2023 году.Кроме того, в Грузии находятся представители немецкой прессы, которые вместе с организаторами выставки и немецкими туристическими компаниями посетят регионы Квемо Картли и Кахетию, чтобы лучше понять туристический потенциал Грузии.Туризм в Грузии вырос почти в три раза >>ITB Berlin (Internationale Tourismus-Börse Berlin) – это крупнейшая в мире туристическая выставка, которая отражает все основные тенденции развития международного туризма. Выставка впервые была проведена в 1966 году, и с тех пор приобрела мировую известность.До пандемии коронавируса ежегодно на выставке было представлено более 10 тысяч компаний из 181 страны. Международную туристическую выставку посетило более 160 тысяч посетителей, в том числе 113,5 тысяч бизнес-визитеров.

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грузия, новости, туризм, мариам квривишвили, германия