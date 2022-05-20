https://sputnik-georgia.ru/20220520/liberty-bank-budet-vydavat-pensii-i-sotspomosch-v-gruzii-do-2029-goda-266790643.html

Liberty Bank будет выдавать пенсии и соцпомощь в Грузии до 2029 года

Liberty Bank будет выдавать пенсии и соцпомощь в Грузии до 2029 года

Liberty Bank был единственным участником тендера, и комиссия после изучения всех критериев признала его победителем 20.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-20T19:31+0400

2022-05-20T19:31+0400

2022-05-20T19:31+0400

грузия

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liberty bank

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пенсионная реформа

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Тендерная комиссия признала грузинский Liberty Bank победителем в конкурсе на выявление банка, который будет с 1 января 2023 года по 31 декабря 2029 года выдавать пенсии и социальную помощь гражданам страны.Liberty Bank – один из крупнейших банков Грузии с совокупными активами почти 3 миллиарда лари и капиталом 200 миллионов лари. У банка самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов. Он обслуживает более 1,7 миллиона клиентов.Liberty Bank был единственным участником тендера, и комиссия после изучения всех критериев признала его победителем.Среди удовлетворенных требований: расценки, опыт работы, наличие филиалов, возможность перевода персонала с одного филиала в другой в случае необходимости, материальная база и другие.Отбор банка происходил с 14 по 16 мая и основывался на двух критериях - стоимость выдачи пенсий и социальной помощи и процентная ставка по кредитам для пенсионеров и получателей выплат от государства.Каждый четвертый пенсионер или неимущий в Грузии должен банку >>Так, максимальная годовая ставка по кредиту для этой категории граждан не будет превышать сумму индекса кредитной межбанковской ставки и 15 процентных пунктов.При этом ставка не может быть повышена до окончательного покрытия кредитов. На сегодняшний день индекс кредитной межбанковской ставки составляет 10,6%, соответственно годовая ставка по кредиту для этой категории граждан на данный момент не может превышать 26,6% (10,6% + 15%).Проблемы кредитовПо последним данным, на конец первого квартала 2022 года почти 370 тысяч пенсионеров и социально незащищенных имели кредит в банке, говорится в отчетах Liberty Bank, выдающего пенсии и социальные льготы. Под кредитом подразумевается пенсия или соцпомощь, взятая вперед на несколько месяцев.Пенсионеры в Грузии воспользуются новыми условиями кредитования >>На конец первого квартала 2022 года Liberty Bank выдал кредиты пенсионерам и соцнезащищенным в размере 341,7 миллиона лари под эффективную процентную ставку 35,4%. Под кредитом подразумевается пенсия или соцпомощь, взятая вперед на несколько месяцев.

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грузия, новости, общество, liberty bank, экономика, пенсионная реформа