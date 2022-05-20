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"Производи в Грузии" признали лучшим экспортным агентством в мире
"Производи в Грузии" признали лучшим экспортным агентством в мире
В Грузии задействована программа по продвижению экспорта, которая помогает диверсифицировать рынки и вывести грузинские товары в международные сети 20.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-20T07:01+0400
2022-05-20T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Агентство "Производи в Грузии" было названо лучшим агентством в рамках конкурса WTPO Awards 2020 Международного торгового центра (ITC) по стимулированию и поддержке экспорта, сообщается на сайте Агентства.Церемония награждения, отложенная из-за пандемии, состоялась в этом году в Гане, где директору агентства Михаилу Хидурели награду вручила лично генеральный директор ITC Памела Коук Гамильтон.По информации агентства, победителей конкурса отбирает жюри, состоящее из экспертов высокого ранга.В финале были выявлены организации, которые поощряют инновационные и эффективные инициативы по развитию экспорта. Организации должны продемонстрировать, что они помогают микро-, малым и средним предприятиям (ММСП) стать конкурентоспособными на международных рынках.Грузия будет производить "зеленый" водород >>Как заявил Хидурели, Агентство активно помогает местным предпринимателям по направлению экспорта, и из года в год расширяет сферу своих программ поддержки.Глава агентства упомянул о недавно запущенной в стране программе по продвижению экспорта, которая поможет диверсифицировать рынки и вывести грузинские товары в международные сети.Премия WTPO Awards проводится раз в два года, в ней принимают участие представители более 70 стран мира.Правительственная программа "Производи в Грузии" была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в стране местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.Будут ли производить электромобили в Грузии? Перспективы нового завода >>ITC был создан в 1964 году и является совместным агентством Всемирной торговой организации и Организации Объединенных Наций. Это единственное агентство по развитию, которое полностью поддерживает интернационализацию малых и средних предприятий.Целью ITC является укрепление интеграции бизнес-сектора развивающихся стран и стран с переходной экономикой в мировую экономику, улучшение работы учреждений по поддержке торговли и инвестиций в интересах малых и средних предприятий, а также повышение их международной конкурентоспособности.
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грузия, экономика, новости, производи в грузии
"Производи в Грузии" признали лучшим экспортным агентством в мире
07:01 20.05.2022 (обновлено: 08:11 20.05.2022)
В Грузии задействована программа по продвижению экспорта, которая помогает диверсифицировать рынки и вывести грузинские товары в международные сети
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Агентство "Производи в Грузии" было названо лучшим агентством в рамках конкурса WTPO Awards 2020 Международного торгового центра (ITC) по стимулированию и поддержке экспорта, сообщается на сайте Агентства.
Церемония награждения, отложенная из-за пандемии, состоялась в этом году в Гане, где директору агентства Михаилу Хидурели награду вручила лично генеральный директор ITC Памела Коук Гамильтон.
"Это признание еще раз доказывает, насколько эффективно работают государственные программы в нашей стране. Имя Грузии в очередной раз прозвучало во всем мире как страны, где местный бизнес, в том числе микро-, малые и средние предприятия, успешно развиваются благодаря программам, финансируемым государством", – заявил Хидурили после награждения.
По информации
агентства, победителей конкурса отбирает жюри, состоящее из экспертов высокого ранга.
В финале были выявлены организации, которые поощряют инновационные и эффективные инициативы по развитию экспорта. Организации должны продемонстрировать, что они помогают микро-, малым и средним предприятиям (ММСП) стать конкурентоспособными на международных рынках.
Как заявил Хидурели, Агентство активно помогает местным предпринимателям по направлению экспорта, и из года в год расширяет сферу своих программ поддержки.
Глава агентства упомянул о недавно запущенной в стране программе по продвижению экспорта, которая поможет диверсифицировать рынки и вывести грузинские товары в международные сети.
Премия WTPO Awards проводится раз в два года, в ней принимают участие представители более 70 стран мира.
Правительственная программа "Производи в Грузии" была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в стране местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.
ITC был создан в 1964 году и является совместным агентством Всемирной торговой организации и Организации Объединенных Наций. Это единственное агентство по развитию, которое полностью поддерживает интернационализацию малых и средних предприятий.
Целью ITC является укрепление интеграции бизнес-сектора развивающихся стран и стран с переходной экономикой в мировую экономику, улучшение работы учреждений по поддержке торговли и инвестиций в интересах малых и средних предприятий, а также повышение их международной конкурентоспособности.