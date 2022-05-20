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https://sputnik-georgia.ru/20220520/vladelets-rustavi-2-gotov-dokazat-svoyu-pravotu-glavam-dipmissiy-v-gruzii-266794641.html
Владелец "Рустави 2" готов доказать свою правоту главам дипмиссий в Грузии
Владелец "Рустави 2" готов доказать свою правоту главам дипмиссий в Грузии
Партнеры вправе сомневаться в свободе суда и СМИ, но в деле Гварамия речь идет о конкретном преступлении, заявил владелец телекомпании 20.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-20T22:34+0400
2022-05-20T22:40+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Нынешний владелец телеканала "Рустави 2" Кибар Халваши готов встретиться с дипломатическим корпусом, чтобы представить доказательства ущерба, нанесенного телеканалу его бывшим гендиректором Никой Гварамия.Гварамия признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы . Его арест вызвал недовольство дипломатического корпуса.При этом он отметил, что партнеры вправе сомневаться в свободе суда и СМИ, но в деле Гварамия речь идет о конкретном преступлении."Статус руководителя СМИ не является алиби, тем более когда человек на подобной должности целенаправленно вредил СМИ и его преступление было направлено против СМИ", - сказал Халваши.Нынешний владелец "Рустави 2" еще раз повторил, что главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.Гварамия хотел обанкротить телеканал "Рустави 2" – вице-премьер Грузии &gt;&gt;Халваши подчеркнул, что нанесенный ущерб до сих пор лежит тяжелым бременем на телекомпании "Рустави 2", которая была возвращена законному владельцу в 2019 году на основе решений грузинских судов всех трех инстанций и Страсбургского суда.Прокуратура Грузии утверждает, что в результате полного и объективного расследования были получены неопровержимые доказательства, что в 2015 – 2019 годах руководители телеканала, в том числе Гварамия, совершили ряд преступлений разной тяжести.Согласно установленным расследованием фактам, Гварамия подписал соглашение о продаже эфирного времени новой и совершенно неопытной компании - "Интер медиа плюс", один из учредителей которой - близкий друг Гварамия.Элитные квартиры и авто: прокурор рассказал, куда Гварамия потратил деньги "Рустави 2" &gt;&gt;После того как Халваши начал судебный спор из-за акций телекомпании, "Рустави 2" под руководством Гварамия больше не выплачивал предусмотренные договором деньги, полученные в обмен на рекламу. Эти средства оставались в компании ближайшего друга Гварамия, что наносило существенный ущерб "Рустави 2".
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грузия, новости, политика, тв "рустави 2", ника гварамия

Владелец "Рустави 2" готов доказать свою правоту главам дипмиссий в Грузии

22:34 20.05.2022 (обновлено: 22:40 20.05.2022)
© Sputnik / STRINGERФлаг с логотипом компании "Рустави 2" на акции в поддержку телекомпании
Флаг с логотипом компании Рустави 2 на акции в поддержку телекомпании - Sputnik Грузия, 1920, 20.05.2022
© Sputnik / STRINGER
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Партнеры вправе сомневаться в свободе суда и СМИ, но в деле Гварамия речь идет о конкретном преступлении, заявил владелец телекомпании
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Нынешний владелец телеканала "Рустави 2" Кибар Халваши готов встретиться с дипломатическим корпусом, чтобы представить доказательства ущерба, нанесенного телеканалу его бывшим гендиректором Никой Гварамия.
Гварамия признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы . Его арест вызвал недовольство дипломатического корпуса.

"Я, как владелец одного из успешных телеканалов с большой историей, готов встретиться с представителями дипломатического корпуса в случае заинтересованности с их стороны, чтобы в условиях прямой коммуникации показать им печальную реальность, с которой мы столкнулись, получив телеканал, и объяснить им все детали", - говорится в заявлении Халваши.

При этом он отметил, что партнеры вправе сомневаться в свободе суда и СМИ, но в деле Гварамия речь идет о конкретном преступлении.
"Статус руководителя СМИ не является алиби, тем более когда человек на подобной должности целенаправленно вредил СМИ и его преступление было направлено против СМИ", - сказал Халваши.
Нынешний владелец "Рустави 2" еще раз повторил, что главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.
Гварамия хотел обанкротить телеканал "Рустави 2" – вице-премьер Грузии >>
Халваши подчеркнул, что нанесенный ущерб до сих пор лежит тяжелым бременем на телекомпании "Рустави 2", которая была возвращена законному владельцу в 2019 году на основе решений грузинских судов всех трех инстанций и Страсбургского суда.
Прокуратура Грузии утверждает, что в результате полного и объективного расследования были получены неопровержимые доказательства, что в 2015 – 2019 годах руководители телеканала, в том числе Гварамия, совершили ряд преступлений разной тяжести.
Согласно установленным расследованием фактам, Гварамия подписал соглашение о продаже эфирного времени новой и совершенно неопытной компании - "Интер медиа плюс", один из учредителей которой - близкий друг Гварамия.
Элитные квартиры и авто: прокурор рассказал, куда Гварамия потратил деньги "Рустави 2" >>
После того как Халваши начал судебный спор из-за акций телекомпании, "Рустави 2" под руководством Гварамия больше не выплачивал предусмотренные договором деньги, полученные в обмен на рекламу. Эти средства оставались в компании ближайшего друга Гварамия, что наносило существенный ущерб "Рустави 2".
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