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Владелец "Рустави 2" готов доказать свою правоту главам дипмиссий в Грузии
Владелец "Рустави 2" готов доказать свою правоту главам дипмиссий в Грузии
Партнеры вправе сомневаться в свободе суда и СМИ, но в деле Гварамия речь идет о конкретном преступлении, заявил владелец телекомпании 20.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-20T22:34+0400
2022-05-20T22:34+0400
2022-05-20T22:40+0400
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тв "рустави 2"
ника гварамия
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Нынешний владелец телеканала "Рустави 2" Кибар Халваши готов встретиться с дипломатическим корпусом, чтобы представить доказательства ущерба, нанесенного телеканалу его бывшим гендиректором Никой Гварамия.Гварамия признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы . Его арест вызвал недовольство дипломатического корпуса.При этом он отметил, что партнеры вправе сомневаться в свободе суда и СМИ, но в деле Гварамия речь идет о конкретном преступлении."Статус руководителя СМИ не является алиби, тем более когда человек на подобной должности целенаправленно вредил СМИ и его преступление было направлено против СМИ", - сказал Халваши.Нынешний владелец "Рустави 2" еще раз повторил, что главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.Гварамия хотел обанкротить телеканал "Рустави 2" – вице-премьер Грузии >>Халваши подчеркнул, что нанесенный ущерб до сих пор лежит тяжелым бременем на телекомпании "Рустави 2", которая была возвращена законному владельцу в 2019 году на основе решений грузинских судов всех трех инстанций и Страсбургского суда.Прокуратура Грузии утверждает, что в результате полного и объективного расследования были получены неопровержимые доказательства, что в 2015 – 2019 годах руководители телеканала, в том числе Гварамия, совершили ряд преступлений разной тяжести.Согласно установленным расследованием фактам, Гварамия подписал соглашение о продаже эфирного времени новой и совершенно неопытной компании - "Интер медиа плюс", один из учредителей которой - близкий друг Гварамия.Элитные квартиры и авто: прокурор рассказал, куда Гварамия потратил деньги "Рустави 2" >>После того как Халваши начал судебный спор из-за акций телекомпании, "Рустави 2" под руководством Гварамия больше не выплачивал предусмотренные договором деньги, полученные в обмен на рекламу. Эти средства оставались в компании ближайшего друга Гварамия, что наносило существенный ущерб "Рустави 2".
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грузия, новости, политика, тв "рустави 2", ника гварамия
Владелец "Рустави 2" готов доказать свою правоту главам дипмиссий в Грузии
22:34 20.05.2022 (обновлено: 22:40 20.05.2022)
Партнеры вправе сомневаться в свободе суда и СМИ, но в деле Гварамия речь идет о конкретном преступлении, заявил владелец телекомпании
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Нынешний владелец телеканала "Рустави 2" Кибар Халваши готов встретиться с дипломатическим корпусом, чтобы представить доказательства ущерба, нанесенного телеканалу его бывшим гендиректором Никой Гварамия.
Гварамия признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы . Его арест вызвал недовольство дипломатического корпуса.
"Я, как владелец одного из успешных телеканалов с большой историей, готов встретиться с представителями дипломатического корпуса в случае заинтересованности с их стороны, чтобы в условиях прямой коммуникации показать им печальную реальность, с которой мы столкнулись, получив телеканал, и объяснить им все детали", - говорится в заявлении Халваши.
При этом он отметил, что партнеры вправе сомневаться в свободе суда и СМИ, но в деле Гварамия речь идет о конкретном преступлении.
"Статус руководителя СМИ не является алиби, тем более когда человек на подобной должности целенаправленно вредил СМИ и его преступление было направлено против СМИ", - сказал Халваши.
Нынешний владелец "Рустави 2" еще раз повторил, что главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.
Халваши подчеркнул, что нанесенный ущерб до сих пор лежит тяжелым бременем на телекомпании "Рустави 2", которая была возвращена законному владельцу в 2019 году на основе решений грузинских судов всех трех инстанций и Страсбургского суда.
Прокуратура Грузии утверждает, что в результате полного и объективного расследования были получены неопровержимые доказательства, что в 2015 – 2019 годах руководители телеканала, в том числе Гварамия, совершили ряд преступлений разной тяжести.
Согласно установленным расследованием фактам, Гварамия подписал соглашение о продаже эфирного времени новой и совершенно неопытной компании - "Интер медиа плюс", один из учредителей которой - близкий друг Гварамия.
После того как Халваши начал судебный спор из-за акций телекомпании, "Рустави 2" под руководством Гварамия больше не выплачивал предусмотренные договором деньги, полученные в обмен на рекламу. Эти средства оставались в компании ближайшего друга Гварамия, что наносило существенный ущерб "Рустави 2".