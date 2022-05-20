https://sputnik-georgia.ru/20220520/vladelets-rustavi-2-gotov-dokazat-svoyu-pravotu-glavam-dipmissiy-v-gruzii-266794641.html

Владелец "Рустави 2" готов доказать свою правоту главам дипмиссий в Грузии

Владелец "Рустави 2" готов доказать свою правоту главам дипмиссий в Грузии

Партнеры вправе сомневаться в свободе суда и СМИ, но в деле Гварамия речь идет о конкретном преступлении, заявил владелец телекомпании 20.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-20T22:34+0400

2022-05-20T22:34+0400

2022-05-20T22:40+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Нынешний владелец телеканала "Рустави 2" Кибар Халваши готов встретиться с дипломатическим корпусом, чтобы представить доказательства ущерба, нанесенного телеканалу его бывшим гендиректором Никой Гварамия.Гварамия признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы . Его арест вызвал недовольство дипломатического корпуса.При этом он отметил, что партнеры вправе сомневаться в свободе суда и СМИ, но в деле Гварамия речь идет о конкретном преступлении."Статус руководителя СМИ не является алиби, тем более когда человек на подобной должности целенаправленно вредил СМИ и его преступление было направлено против СМИ", - сказал Халваши.Нынешний владелец "Рустави 2" еще раз повторил, что главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.Гварамия хотел обанкротить телеканал "Рустави 2" – вице-премьер Грузии >>Халваши подчеркнул, что нанесенный ущерб до сих пор лежит тяжелым бременем на телекомпании "Рустави 2", которая была возвращена законному владельцу в 2019 году на основе решений грузинских судов всех трех инстанций и Страсбургского суда.Прокуратура Грузии утверждает, что в результате полного и объективного расследования были получены неопровержимые доказательства, что в 2015 – 2019 годах руководители телеканала, в том числе Гварамия, совершили ряд преступлений разной тяжести.Согласно установленным расследованием фактам, Гварамия подписал соглашение о продаже эфирного времени новой и совершенно неопытной компании - "Интер медиа плюс", один из учредителей которой - близкий друг Гварамия.Элитные квартиры и авто: прокурор рассказал, куда Гварамия потратил деньги "Рустави 2" >>После того как Халваши начал судебный спор из-за акций телекомпании, "Рустави 2" под руководством Гварамия больше не выплачивал предусмотренные договором деньги, полученные в обмен на рекламу. Эти средства оставались в компании ближайшего друга Гварамия, что наносило существенный ущерб "Рустави 2".

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грузия, новости, политика, тв "рустави 2", ника гварамия