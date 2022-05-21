https://sputnik-georgia.ru/20220521/v-gruzii-proizoshlo-zemletryasenie-266798442.html

Два землетрясения за два часа произошли в Грузии

Два землетрясения за два часа произошли в Грузии

Эпицентры находились недалеко от Дедоплисцкаро и близ Боржоми, отмечают в Центре сейсмического мониторинга 21.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-21T09:26+0400

2022-05-21T09:26+0400

2022-05-21T10:14+0400

землетрясения в грузии

землетрясение

новости

происшествия

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/05/249930884_0:0:2201:1239_1920x0_80_0_0_808822f815cdc1b863f26e5781822419.jpg

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. В Грузии утром 21 мая произошло два землетрясения, сообщают в Национальном центре сейсмического мониторинга Института наук о Земле.Первое землетрясение, по данным сейсмологов, было зафиксировано в 06:12 по тбилисскому времени и имело магнитуду 3,6. Эпицентр землетрясения находился недалеко от Боржоми, отмечают в Центре сейсмического мониторинга.В Грузии 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был на юге страны в 100 километрах от Тбилиси. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.Главный сейсмолог Грузии прокомментировала участившиеся землетрясения на юге страны >>Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

землетрясения в грузии, землетрясение, новости, происшествия, грузия