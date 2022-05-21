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Два землетрясения за два часа произошли в Грузии
Два землетрясения за два часа произошли в Грузии
Эпицентры находились недалеко от Дедоплисцкаро и близ Боржоми, отмечают в Центре сейсмического мониторинга 21.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-21T09:26+0400
2022-05-21T09:26+0400
2022-05-21T10:14+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. В Грузии утром 21 мая произошло два землетрясения, сообщают в Национальном центре сейсмического мониторинга Института наук о Земле.Первое землетрясение, по данным сейсмологов, было зафиксировано в 06:12 по тбилисскому времени и имело магнитуду 3,6. Эпицентр землетрясения находился недалеко от Боржоми, отмечают в Центре сейсмического мониторинга.В Грузии 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был на юге страны в 100 километрах от Тбилиси. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.Главный сейсмолог Грузии прокомментировала участившиеся землетрясения на юге страны >>Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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землетрясения в грузии, землетрясение, новости, происшествия, грузия
Два землетрясения за два часа произошли в Грузии
09:26 21.05.2022 (обновлено: 10:14 21.05.2022)
Эпицентры находились недалеко от Дедоплисцкаро и близ Боржоми, отмечают в Центре сейсмического мониторинга
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. В Грузии утром 21 мая произошло два землетрясения, сообщают в Национальном центре сейсмического мониторинга Института наук о Земле.
Первое землетрясение, по данным сейсмологов, было зафиксировано в 06:12 по тбилисскому времени и имело магнитуду 3,6. Эпицентр землетрясения находился недалеко от Боржоми, отмечают в Центре сейсмического мониторинга.
Второе - в 08:42 по тбилисскому времени и имело магнитуду 3,3. По данным Центра сейсмического мониторинга, эпицентр землетрясения находился недалеко от Дедоплисцкаро.
В Грузии 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был на юге страны в 100 километрах от Тбилиси. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.