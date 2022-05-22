https://sputnik-georgia.ru/20220522/gori-stanet-privlekatelnee-dlya-turistov---istoricheskiy-tsentr-budet-vosstanovlen-266815631.html

Гори станет привлекательнее для туристов - исторический центр будет восстановлен

Гори станет привлекательнее для туристов - исторический центр будет восстановлен

В рамках проекта уже усилена энергоэффективная составляющая зданий, обустроены тротуары, системы уличного освещения и места для отдыха 22.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-22T13:24+0400

2022-05-22T13:24+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Правительство Грузии в рамках проекта "Обновленные регионы" выделило 14,4 млн лари (4,8 млн долларов) на восстановление центрального проспекта Гори, близлежащих улиц, зданий и парков, сообщает пресс-служба администрации правительства.Проект будет завершен этим летом. В рамках проекта уже усилена энергоэффективная составляющая зданий, заменены двери и окна, обустроены тротуары, системы уличного освещения и места для отдыха.Летом будет завершена и реабилитация парка Ахалбаги, на восстановительные работы которого Всемирный банк выделил 9,1 млн лари. Проект включает в себя благоустройство парковой территории, реабилитацию существующих беседок и создание новых, устройство дорожек для пешеходов. Также предусмотрена реконструкция административных и жилых зданий, устройство с искусственного озера и спортивной зоны.Программа "Обновленные регионы" – в Грузии подвели итоги первого этапа >>Уже завершена реабилитация исторической улицы Самепо в Гори. Обновлены тротуары, дренажная система, освещение, дорожные знаки и проезжая часть. Все это было сделано на средства Всемирного банка, который выдел 2,1 млн лари.По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, проводимые масштабные работы сделают город более привлекательным для туристов. По инициативе главы правительства, четырехлетняя программа "Обновленные регионы" охватывает 63 муниципалитета Грузии, и ее приблизительная стоимость только на первом этапе составила 500 миллионов лари.В Грузии создадут отвечающее за строительство в городах ведомство >>На данном этапе уже объявлен тендер по второму этапу программы на реализацию инфраструктурных проектов в таких городах, как Кварели, Телави, Сигнахи, Дедоплисцкаро, Гурджаани, Вани, Хони, Рустави, Гори, Поти, Кутаиси, Ткибули и Батуми.

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