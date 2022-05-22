https://sputnik-georgia.ru/20220522/parlament-gruzii-rassmatrivaet-novuyu-initsiativu-dlya-stroitelnykh-kompaniy-266820769.html

Парламент Грузии рассматривает новую инициативу для строительных компаний

Парламент Грузии рассматривает новую инициативу для строительных компаний

Срок уплаты сбора за изменение лимита коэффициента интенсивности застройки (К2) будет перенесен на 1 января 2025 года 22.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-22T23:28+0400

2022-05-22T23:28+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Срок уплаты сбора за изменение показателя коэффициента интенсивности застройки (К2) будет перенесен на 1 января 2025 года, говорится в сообщении на сайте парламента Грузии.Соответствующие поправки в Закон "О местных сборах", рассмотрел и поддержал Комитет по отраслевой экономике и экономической политике во втором чтении.Как пояснил депутат Бека Давитулиани, данное решение станет своеобразной поддержкой налогоплательщиков, которые воспользовались правом распределения, чтобы обеспечить выполнение соответствующих процедур по вводу здания в эксплуатацию по состоянию на 1 января 2020 года и не уплатили сбор, из-за чего они были привлечены к соответствующей ответственности и против них начались разбирательства в суде."Следует отметить, что в связи со сложившейся пандемией и экономической ситуацией распределение платы за сборы до 1 января 2025 года станет для них своеобразной поддержкой, что в свою очередь улучшит застопорившиеся процессы в плане строительства. Поскольку горожане ждут их своевременного завершения", - сказал Давитулиани.Строительство в кредит и решение проблемы безработицы – власти Грузии наметили планы >>Инициатором перераспределения платы К2 является мэрия Тбилиси. Как ранее заявил градоначальник Каха Каладзе, это относится к разрешениям на строительство, выданным до 2019 года, которые приобрели коэффициент К2.Эти компании не в состоянии оплатить сбор, из-за чего строительство приостановлено. При этом компании задолжали муниципалитету миллионы.Согласно ранее существующей в Грузии практике, строительная компания могла получить в мэрии разрешение на строительство даже в случае высокого коэффициента К2. Для этого инвестор выплачивал в бюджет города крупные суммы. В 2019 году мэрия запретила увеличение допустимого коэффициента застройки и практику его продажи.Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика >>Коэффициент К2 - это плотность застройки на участке. Этот коэффициент определяет допустимую высоту здания и занимаемую им площадь в разных зонах города.

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