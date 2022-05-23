https://sputnik-georgia.ru/20220523/gruziya-vosstanovit-dokhody-ot-turizma-za-schet-migrantov--mnenie-analitikov-266821048.html

Грузия восстановит доходы от туризма за счет мигрантов – мнение аналитиков

Грузия восстановит доходы от туризма за счет мигрантов – мнение аналитиков

Приток мигрантов лучше всего отражается на рынке недвижимости – цены на аренду в Тбилиси резко выросли отмечается в исследовании 23.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-23T07:01+0400

2022-05-23T07:01+0400

2022-05-23T07:56+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Аналитики международной инвестиционной компании Galt & Taggart ожидают восстановления показателей доходов от туризма по сравнению с 2019 годом до 75-85%, говорится в отчете компании.Согласно отчету, базовый сценарий предполагает восстановление доходов от туризма в 2022 году до 75% показателей 2019 года.При этом аналитики указывают, что цифра доходов от туризма за апрель которая составила 188,6 миллиона долларов, что составляет 70,1% доходов от туризма за аналогичный период 2019 года, отражает влияние мигрантов из России, Беларуси и Украины, прибывших в Грузию после 24 февраля."По нашим оценкам, около 80 000-120 000 визитеров из России, Беларуси и Украины переехали в Грузию на более длительный срок, чем обычные туристы", – указывается в отчете.Грузия за четыре месяца заработала на туристах полмиллиарда долларов >>Аналитики отмечают, что из-за мигрантов два статистических показателя – доходы и число визитеров теперь перестали отражать одну и ту же тенденцию.При этом в отчете указывается, что приток мигрантов виден и на рынке недвижимости.Отчет также показал, что квартиры сдаются чаще в долгосрочную аренду, нежели на короткие сроки.По данным Национальной администрации туризма, число визитов международных путешественников в Грузию в январе-апреле 2022 года выросло на 272,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Грузия за четыре месяца с начала года приняла 820,8 тысячи международных визитеров, что на 63,8% меньше, чем до пандемии в 2019 году.Грузию признали безопасной страной для делового туризма >>В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.

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