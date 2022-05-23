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Сессионная неделя в парламенте Грузии начнется с острых дебатов
Сессионная неделя в парламенте Грузии начнется с острых дебатов
Премьер-министр Грузии и главы ведомств выступят перед депутатами в рамках процедуры интерпелляции, предусмотренной регламентом 23.05.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Парламентские дебаты по интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры состоятся во вторник , заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.Спикер парламента рассказал о графике работы законодательного органа в ближайшие дни:24 мая - вторник:"Грузинская мечта" призвала оппозицию сформулировать требования по Украине &gt;&gt;25 мая - среда:Четверг, 26 мая, в Грузии является выходным днем.Премьера Грузии ждут в парламенте в пятницу &gt;&gt;27 мая - пятница:Премьер-министр Грузии и главы ведомств выступят перед депутатами в рамках процедуры интерпелляции, предусмотренной регламентом.
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грузия, новости, политика, ираклий карселадзе, илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, леван давиташвили, парламент грузии

Сессионная неделя в парламенте Грузии начнется с острых дебатов

18:37 23.05.2022 (обновлено: 18:41 23.05.2022)
© Parliament of GeorgiaШалва Папуашвили
Шалва Папуашвили - Sputnik Грузия, 1920, 23.05.2022
© Parliament of Georgia
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Премьер-министр Грузии и главы ведомств выступят перед депутатами в рамках процедуры интерпелляции, предусмотренной регламентом
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Парламентские дебаты по интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры состоятся во вторник , заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.
"У нас будет довольно насыщенная неделя. Есть запрос о парламентских дебатах. Кроме этого, будет министерский час и интерпелляция", - заявил Папуашвили на заседании бюро парламента Грузии.
Спикер парламента рассказал о графике работы законодательного органа в ближайшие дни:
24 мая - вторник:
заседание начнется в 12:00 с политических заявлений и продлится два-три часа, несмотря на то, что в регламенте на выступления отведено не более часа,
после этого с 15:00 до 17:00 начнется обсуждение законопроектов,
далее приблизительно к 17:00 начнутся дебаты, которые, согласно регламенту, продлятся максимум четыре часа и должны завершиться к 21:00.
"Грузинская мечта" призвала оппозицию сформулировать требования по Украине >>
25 мая - среда:
в 12:00 начинается ускоренное обсуждение законопроектов, затем пройдет голосование по ним,
после перерыва намечено заседание комитетов,
далее рассмотрение законопроектов в третьем чтении,
после этого в парламенте заслушают министра регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклия Карселадзе.
Четверг, 26 мая, в Грузии является выходным днем.
Премьера Грузии ждут в парламенте в пятницу >>
27 мая - пятница:
в 12:00 депутаты заслушают главу МИД Грузии Илью Дарчиашвили. Выступление министра продлится максимум 2 часа 45 минут. Он ответит на вопросы, связанные с заполнением Грузией опросника Евросоюза,
в 15:00 перед депутатами выступит премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который ответит на вопросы, связанные с международными санкциями и мерами, которые предпринимаются властями для исключения их обхода,
в 17:45 до приблизительно 19:30 в парламенте заслушают министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили. Он расскажет о влиянии на экономику Грузии последних событий, происходящих в мире,
с 19:30 до 22:00 перед депутатами выступит министр юстиции Рати Брегадзе. Он ответит на вопрос депутатов о защите прав заключенных в пенитенциарных учреждениях Грузии.
Премьер-министр Грузии и главы ведомств выступят перед депутатами в рамках процедуры интерпелляции, предусмотренной регламентом.
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