https://sputnik-georgia.ru/20220523/sessionnaya-nedelya-v-parlamente-gruzii-nachnetsya-s-ostrykh-debatov-266837706.html

Сессионная неделя в парламенте Грузии начнется с острых дебатов

Сессионная неделя в парламенте Грузии начнется с острых дебатов

Премьер-министр Грузии и главы ведомств выступят перед депутатами в рамках процедуры интерпелляции, предусмотренной регламентом 23.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-23T18:37+0400

2022-05-23T18:37+0400

2022-05-23T18:41+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Парламентские дебаты по интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры состоятся во вторник , заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.Спикер парламента рассказал о графике работы законодательного органа в ближайшие дни:24 мая - вторник:"Грузинская мечта" призвала оппозицию сформулировать требования по Украине >>25 мая - среда:Четверг, 26 мая, в Грузии является выходным днем.Премьера Грузии ждут в парламенте в пятницу >>27 мая - пятница:Премьер-министр Грузии и главы ведомств выступят перед депутатами в рамках процедуры интерпелляции, предусмотренной регламентом.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, ираклий карселадзе, илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, леван давиташвили, парламент грузии